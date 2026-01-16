Elefante de Olinda será homenageado por filme de Juliana Beltrão, saiba mais

A- A+

"Olinda! Quero cantar a ti esta canção"... Atire a primeira pedra o folião pernambucano que não se arrepie todo quando a orquestra de frevo toca os primeiros acordes de um dos maiores hinos do Carnaval do estado.



Composição de Clídio Nigro e Clóvis Vieira, o "Hino do Elefante de Olinda" é, assim como o tradicional clube carnavalesco homônimo, um dos símbolos da folia olindense e sábado (17), vai ganhar uma homenagem da produtora Juliana Beltrão.



Encarnado

Beltrão assina direção e produção do filme "Elefante Encarnado", com pré-lançamento amanhã no Mercado da Ribeira, no Sítio Histórico da cidade, às 19h, propondo um mergulho na história do Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda, um símbolo de resistência culturalque atravessa gerações.



O evento de pré-lançamento, de acesso gratuito, segundo a diretora, pretende prestigiar a comunidade local e os apaixonados pelo Clube, que apoiaram as gravações.



Após a pré-estreia local, o filme "Elefante Encarnado" vai circular por mostras e festivais de cinema, levando a outros públicos a história de um dos mais tradicionais clubes carnavalescos de Pernambuco.



"Ser olindense e poder contar essa história é a materialização de anos de trabalho dedicados à cultura e ao audiovisual. O Elefante representa a alma do nosso Carnaval, e o filme é uma carta de amor à nossa tradição e identidade", comenta Juliana Beltrão.



O filme

O "Elefante Encarnado" é um projeto que visa preservar a identidade cultural pernambucana através do cinema documental. O filme, realizado pela Maré Produtora, foi viabilizado por meio do Edital LPG (Lei Paulo Gustavo) do estado de Pernambuco, com apoio da Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.



Juliana Beltrão é produtora audiovisual e cultural há mais de 15 anos e da sua trajetória constam colaborações em projetos como "Incompatível com a Vida" (pré-indicado ao Oscar 2024) e a produção de turnês de grandes nomes da música brasileira como Novos Baianos e Pepeu Gomes.

SERVIÇO

Pré-estreia do documentário "Elefante Encarnado"

Quando: 17 de janeiro, às 19h

Onde: Mercado da Ribeira - Rua de São Bento, 124, Varadouro, Olinda

Acesso gratuito

*Com informações da assessoria de imprensa

