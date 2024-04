A- A+

NOVO FILME Elenco de "A bruxa de Blair" pede compensações financeiras pelo sucesso do filme de 1999 Filme original, de 1999, custou US$ 60 mil e arrecadou quase US$ 250 milhões, um recorde na época

A equipe criativa por trás do sucesso de terror de 1999 "A bruxa de Blair" está pedindo um aumento na compensação retroativa para as três estrelas do filme, bem como "consultas significativas" sobre um próximo reboot.

O pedido veio na forma de uma carta aberta liderada por Joshua Leonard, uma das estrelas do filme, e postada nas redes sociais no sábado, semanas após a Lionsgate e a Blumhouse anunciarem o reboot.

- Enquanto nós, os cineastas originais, respeitamos o direito da Lionsgate de monetizar a propriedade intelectual da maneira que considerar adequada, devemos destacar as contribuições significativas do elenco original, Heather Donahue, Joshua Leonard e Mike Williams - diz a carta, citando os outros dois protagonistas junto com Leonard.

A carta continua, "Celebramos o legado de nosso filme e, igualmente, acreditamos que os atores merecem ser celebrados por sua associação duradoura com a franquia."

A carta é coassinada pelos diretores do filme, Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, bem como Gregg Hale, Robin Cowie e Michael Monello, que foram produtores do filme original.

"A bruxa de Blair" se tornou um fenômeno da cultura pop graças à sua filmagem instável e quase toda improvisada, além de seu orçamento apertado e uma campanha de marketing na internet.

O longa, filmado em cerca de uma semana com um orçamento de US$ 60 mil, tornou-se um sucesso comercial e crítico surpreendente, arrecadando quase US$ 250 milhões — um recorde para um filme independente na época.





A crítica do The New York Times chamou-o de "uma partida mais inventiva do que o padrão dos filmes de terror".

Myrick e Sánchez tiveram a ideia quando eram estudantes de cinema na Universidade da Flórida Central. Eles escalaram Donahue (agora conhecida como Rei Hance), Leonard e Williams para interpretarem versões de si mesmos no filme como cineastas documentaristas. Os atores receberam uma quantia insignificante em comparação com a arrecadação: Hance, em um e-mail, disse que recebeu US$ 1.000 por duas semanas de trabalho. Além disso, os atores receberam US$ 300 mil antecipadamente em vez de "participação nos lucros" — um termo para os royalties, de acordo com uma postagem no Instagram de 11 de abril de Leonard.

Domenic Romano, um advogado de entretenimento com base em Nova York, disse que a tentativa da equipe original de "A Bruxa de Blair" teria pouca chance se tentassem levar a questão para o tribunal.

"O estúdio assumiu o risco ao adquiri-lo, pagando-lhes uma quantia fixa, e eles poderiam ter compartilhado o risco com o estúdio", disse Romano. "Em vez disso, eles não o fizeram na época da venda", acrescentou, "Eles estão tentando renegociar o acordo depois do fato."

O sucesso do filme gerou duas sequências: "O Livro das Sombras: Bruxa de Blair 2" em 2000 e "Bruxa de Blair" em 2016. Myrick e Sánchez foram produtores executivos em ambos os projetos, e co-roteiristas em um. Ambos foram decepções comerciais. Há também uma sala imersiva temática de "Bruxa de Blair" em Las Vegas.

Alguns dos profissionais criativos ligados ao filme original ficaram surpresos com a notícia.

"Até agora, são 25 anos de desrespeito por parte das pessoas que embolsaram a maior parte (com trocadilho) dos lucros do NOSSO trabalho, e isso parece tanto repugnante quanto sem classe", disse Leonard no Instagram.

Tanto Blum quanto Lionsgate se recusaram a comentar. Representantes de Myrick, Leonard e Sánchez não responderam aos pedidos de comentários.

'Nós seguimos em frente'

O filme original foi distribuído pela Artisan Entertainment, que adquiriu os direitos por US$ 1 milhão após sua estreia no Festival de Cinema de Sundance. Querendo capitalizar o sucesso do original, a Artisan impulsionou a sequência — o que levou a um processo em 2002 movido pelos atores, pois trechos de seus personagens apareceram no filme e materiais promocionais sem sua permissão. A Lionsgate adquiriu a Artisan em 2003 e não negociou os acordos originais para o elenco.

Em sua carta, os atores pedem pagamentos de royalties vinculados à franquia "Bruxa de Blair" que, segundo eles, teriam recebido se "tivessem representação sindical ou legal adequada quando o filme foi feito". Além disso, a equipe pede "consultas significativas" sobre futuros projetos de "Bruxa de Blair", bem como uma "Bolsa Bruxa de Blair" — uma bolsa anual de US$ 60 mil paga a um cineasta aspirante que deseja fazer sua estreia.

"Nós seguimos em frente, mas parece que a Lionsgate nunca vai seguir em frente, então é hora de eles nos pagarem por esses usos contínuos", disse Hance, que se recusou a ser entrevistada, em uma postagem no Instagram em 13 de abril.

"Isso destaca a importância de ter representação legal, seja um bom agente ou um bom gerente," disse Romano, "ou advogados de entretenimento antes de assinar o acordo."

Veja também

UNIVERSO DOS MANGÁS "Olhe entre B e X do teclado": conheça o meme que viralizou nas redes sociais