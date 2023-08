A- A+

Streaming Elenco de "Beleza Fatal", novela da HBO Max, realiza primeira leitura de roteiro da produção Nomes como Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Marcelo Serrado, Vanessa Giácomo e Caio Blat estiverma no primeiro encontro da nova trama

Parte do elenco de “Beleza Fatal”, primeira novela original brasileira da HBO Max, se reuniu para a primeira leitura de roteiro da produção no último domingo (20), no Rio de Janeiro. A trama ainda não tem data de estreia prevista na plataforma.

Estiveram presentes no encontro Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, Marcelo Serrado, Vanessa Giácomo, Caio Blat, Murilo Rosa, Herson Capri, Breno Ferreira, Manu Morelli, Kiara Felippe, Santiago Acosta, Júlia Stockler, Murilo Rosa, Augusto Madeira e Romaní.

Composta por 40 capítulos, a novela contará uma história de busca por justiça no agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. A trama foi criada e escrita por Raphael Montes, com direção de Maria de Médicis. A dupla também esteve na leitura de roteiro.

Ainda no ar em “Amor Perfeito”, da Globo, Camila Queiroz interpretará a protagonista do folhetim da HBO, mas não compareceu ao primeiro encontro do elenco. Também estão escalados Naruna Costa, Georgette Fadel, Patricia Gasppar, Luciano Chirolli, Marat Descartes, Mariana Molina, entre outros.

Veja também

Celebridades De Danielle Winits a Alessandra Negrini, veja as ex-namoradas de André Gonçalves