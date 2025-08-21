A- A+

séries Elenco de "Dawson's Creek" se reúne em evento de apoio à protagonista James Van Der Beek, com câncer Ideia é fazer leitura aberto do episódio piloto da série, exibido em 1998

Pela primeira vez, desde o fim de "Dawson's Creek", em 2003, o elenco da série estará novamente reunido — e por uma causa nobre. Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson e James Van Der Beek farão uma leitura do episódio piloto, no ar em 1998, aberta ao público num evento beneficente em prol da fundação F Cancer e de Van Der Beek, que fora o protagonista da produção e recentemente anunciou o diganóstico de câncer colorretal.

Marcado para o dia 22 de setembro, a leitura terá, além dos quatro atores principais, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monro e Busy Philipps.

“O que começou como uma história pessoal sobre um jovem e seus amigos enfrentando os desafios da vida se tornou muito mais do que eu jamais sonhei", disse Kevin Williamson, um dos criadores da série, à revista Variety. "Criou-se um fandom duradouro e um legado em todo o mundo. Estou muito honrado em fazer parte disso e em apoiar nosso querido amigo, James, enquanto continuamos a enfrentar a vida e seus muitos desafios.”

Michelle Williams, que foi alçada à fama no papel de Jen Lindley, complementou:

“Nós crescemos em Capeside e esse é um laço que vai durar a vida inteira. Queríamos nos reunir em torno do nosso querido amigo James e lembrá-lo de que estamos todos aqui. Sempre estivemos e sempre estaremos. E eu sei que os fãs de 'Dawson’s Creek' sentem o mesmo"

