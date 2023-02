A- A+

CLÁSSICO DO CINEMA Elenco de "De volta para o futuro" se reúne em evento geek nos Estados Unidos Quem compartilhou as imagens foi Lea, que interpretou Lorraine no longa

Os atores do filme "De volta para o futuro" se reuniram no último fim de semana e compartilharam as fotos nas redes sociais.



Mais de 37 anos depois do lançamento do filme original, as estrelas Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Tom Wilson se encontraram durante um evento geek nos Estados Unidos.

Quem compartilhou as imagens foi Lea, que interpretou Lorraine no longa.





Deu saudade? No Brasil, os três filmes que compõem a trilogia estão disponíveis na Netflix, Prime Video, Star+ e Globoplay.

