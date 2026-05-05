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NOVELAS Com elenco de peso, "Quem Ama Cuida" segue fio condutor da justiça Com Leticia Colin, Antonio Fagundes e Tony Ramos no elenco, próxima novela das nove da Globo marca parceria inédita entre Walcyr Carrasco e Claudia Souto

O apelo por histórias inventivas e inéditas sempre existiu. Mas uma boa receita de bolo também tem seu poder. É com esse pensamento que Walcyr Carrasco estreia, a partir do próximo dia 18, uma nova novela das nove: “Quem Ama Cuida”.

Ao lado da autora Claudia Souto, Carrasco apresentará a transformação e a reação da protagonista Adriana, papel de Leticia Colin. A personagem fica destroçada por conta de perdas irreparáveis e tragédias, mas descobre a força de recomeçar, movida por uma sede de justiça.

A trama mostra uma jornada que combina amizade, conflitos familiares, amor impossível, mistério e a busca por reparação e vingança. Quando um casamento inesperado desencadeia um crime que muda o destino de todos, a obra mergulha em uma história de superação, segredos e revelações.

“Temos um clássico melodrama, com ideias muito originais de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. E ainda com um elenco de nomes consagrados. Vem mais novelão por aí”, valoriza Amora Mautner, que assina a direção artística do folhetim.

O ponto de partida da trama é em um dia que Adriana nunca esquecerá: após ser demitida da clínica onde trabalhava como fisioterapeuta, uma enchente destrói sua casa, provoca a morte de seu marido, Carlos, de Jesuíta Barbosa, arrastado pelas águas, e acaba com tudo que havia conquistado.

Ainda sem entender como seguir, Adriana vai parar em um abrigo, onde cruza pela primeira vez o caminho de Pedro, vivido por Chay Suede, advogado idealista, sensível às desigualdades do mundo. Ele fica impressionado com a força dessa mulher, em meio a tanto sofrimento. O encontro é rápido, mas intenso a ponto de deixar marcas em ambos.

“Adriana tem essa característica de perceber e tocar o outro, de realmente se importar. Estou com muita sede de trabalhar e de me desafiar também fazendo cenas ousadas, que misturem muitos sentimentos, que entreguem para o público um naturalismo contundente, já que a gente está falando de uma personagem que vive uma tragédia”, entusiasma-se Letícia.



O tempo passa e Adriana consegue um emprego na casa de Arthur Brandão, numa participação de Antonio Fagundes, um poderoso empresário do ramo de jóias, idoso e solitário, endurecido pelas ausências e pela frieza da própria família. Especialmente dos irmãos Pilar e Ulisses, de Isabel Teixeira e Alexandre Borges, e da cunhada Silvana, vivida por Belize Pombal, viúva do seu terceiro irmão, Belmiro.

O relacionamento entre patrão e funcionária começa em confronto, mas, pouco a pouco, se transforma em uma ligação de confiança e amizade genuína. Arthur encontra em Adriana uma companhia leal e ela começa a enxergar, por trás da aspereza, um homem carente de cuidado. Esse vínculo provoca um gesto radical.

Para impedir que a família, ambiciosa, herde sua fortuna, Arthur pede Adriana em casamento – não por paixão, mas como um pacto de amizade, proteção e gratidão. Dividida entre o orgulho e a urgência de mudar de vida pelo bem da sua família, Adriana aceita o acordo sem imaginar o tamanho do problema que está por vir, apesar da oposição de seu avô Otoniel, de Tony Ramos.

“As principais características do Otoniel são as de um homem quase que parando no tempo, porém com vigor, com muita observação, com muita preocupação com os netos, com a filha. Ele é um perfil muito bonito de um aposentado brasileiro, dentro do universo em que ele sempre gostou de estar, que é o familiar. Por ser viúvo, ele se agarra e luta por essa com unhas e dentes, a tal ponto que, quando acontece uma tragédia familiar, resolve trabalhar de novo para complementar a renda, para que não falte nada”, adianta Tony Ramos.

Na noite da cerimônia de casamento, com a presença de amigos e familiares, tudo se rompe: Arthur é assassinado e Adriana, última pessoa a estar com ele. Como havia assinado um acordo pré-nupcial, ela é herdeira dos bens do empresário e torna-se a principal suspeita. Adriana acaba sendo condenada a 12 anos de prisão e enfrenta mais violências e injustiças.

Na penitenciária, no entanto, também descobre uma nova força ao cuidar de outras mulheres no presídio. Ao deixar o local, depois de seis anos, em liberdade condicional, ela ainda carrega cicatrizes, mas preserva o desejo de vingança.

“Adriana não é uma mocinha frágil, mas uma mulher empoderada, capaz de enfrentar a vida por ela mesma e pelos seus. A novela tem uma grande história de amor entre Adriana e Pedro, e um grande mistério, pois teremos um ‘quem matou?’”, aponta Carrasco.

"Quem Ama Cuida" - Globo – Estreia dia 18 de abril.

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