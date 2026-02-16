Elenco de 'Stranger Things' se reúne para casamento surpresa de Maya Hawke
A atriz Maya Hawke, 27, reuniu o elenco de Stranger Things, seus colegas de trabalho, para o seu casamento no sábado, 14, em Nova York. Segundo com a revista People aproveitou o Valentine’s Day (Dia dos Namorados em diversos países) para oficializar a união com o músico Christian Lee Hutson, 35, em uma cerimônia surpresa.
A cerimônia da filha de Uma Thurman e Ethan Hawke, reuniu boa parte do elenco de Stranger Things: Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Sadie Sink (Max Mayfield), Joe Keery (Steve Harrington), Natalia Dyer (Nancy Wheeler) e Charlie Heaton (Jonathan Byers).
De acordo com informações da People, o grupo se juntou aos familiares da noiva, incluindo os pais de Maya e seu irmão mais novo, Levon Roan Thurman-Hawke.
Embora o casamento tenha sido uma surpresa para muitos, Christian confirmou que Maya era sua noiva em entrevista no ano passado.
O casal se conheceu enquanto gravavam uma música anos atrás. Maya também é cantora e compositora e estreou na carreira musical em 2019 com o single To Love a Boy / Stay Open.
Em 2024, durante uma no programa Zach Sang Show, Maya já havia se declarado para Christian. "Eu recomendo muito namorar seus amigos. É a melhor coisa. Eles te conhecem, e como um ser humano que já namorou outras pessoas", disse ela. "Eles realmente te conhecem como uma pessoa que tem sentimentos... não apenas como um pedaço de papel para eles projetarem a imagem da namorada perfeita."