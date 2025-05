Elenco de ''Superman'' visitará o Rio de Janeiro para divulgar o filme

A- A+

O Rio de Janeiro será palco de uma das pernas da turnê de divulgação de "Superman", novo filme do super-herói que chega aos cinemas no dia 10 de julho. A Warner Bros. anunciou em suas redes sociais que o elenco do filme passará pela capital fluminense no dia 23 de junho.

Os atores David Corenswet (Superman/Clark Kent), Rachel Brosnahan (Lois Lane) e Nicholas Hoult (Lex Luthor) e o diretor James Gunn formam o time de sairá em turnê e passará pelo Rio.

Além da cidade brasileira, o filme contará com lançamentos com a presença do elenco em Manila, Londres, Paris, Los Angeles, Nova York e Pequim na chamada "Tour Global do Superman".



Confira o trailer:

