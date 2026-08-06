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TV Elenco de "Vai que Cola" fala sobre despedida do programa após 13 anos na programação do Multishow Há mais de uma década, o programa serviu como uma vitrine e espaço de consagração para diversos nomes do humor nacional, como Paulo Gustavo

Foram 14 temporadas, mudanças de elenco, viagens para outros cenários e, no fim, um retorno ao ponto de partida. A partir de 3 de agosto, o “Vai que Cola”, do Multishow, estreia sua última temporada, encerrando um ciclo que, apesar de explorar novos ambientes ao longo dos anos, nunca deixou o Méier de lado. Para o diretor Silvio Guindane, essa permanência está ligada à identificação do público com o universo da série.

“Chegar ao público fazendo comédia, fazendo com que as pessoas consigam descontrair e sorrir depois de um dia de trabalho ou no fim de semana com a sua família, é emocionante. Alcançar 14 temporadas é um sinônimo de resistência que me emociona muito. É uma grande vitória e um ciclo maravilhoso que se fecha, com uma temporada engraçadíssima”, afirma o diretor-geral, que também integra o elenco como o personagem Lacraia.

Na nova leva de episódios, a pensão da Dona Jô, papel de Catarina Abdalla, é catapultada para os holofotes depois que ela lança o seu segundo livro, com o sugestivo título “Tudo que eu Aguentei”. O sucesso de vendas faz com que a rotina do local passe por uma reviravolta, transformando a vida dos moradores em um espetáculo digno de Hollywood, com direito a casamentos, surpresas em família e o caos de sempre.

“Encerrar esse ciclo tem um significado muito especial para mim. Foram 14 temporadas fazendo parte de um projeto que marcou a televisão brasileira e, principalmente, a minha trajetória como artista. Ao longo desses anos, tive o privilégio de dividir cena com profissionais extraordinários, construir amizades que levarei para a vida e viver experiências que contribuíram de forma decisiva para o meu crescimento. Cada temporada trouxe novos desafios, descobertas e muitas histórias que vou guardar com enorme carinho”, valoriza Marcus Majella, que integra o elenco desde a primeira temporada, assim como Catarina e Samantha Schmütz.

Ao longo de mais de uma década, o programa serviu como uma vitrine e espaço de consagração para diversos nomes do humor nacional, como é o caso de Paulo Gustavo, que viveu Valdomiro Lacerda nas primeiras temporadas.

“Foi com o Paulo Gustavo que tudo começou e que os caminhos se abriram. A gente continuou nessa tarefa honrando o ser artista por ele e para ele. Para mim, esse programa foi uma escola, com essa junção de tevê e teatro, de ensaiar e fazer uma peça no mesmo dia. A Dona Jô fez eu me reinventar. São 13 anos de muita dedicação, eu me dediquei muito, porque tem muita coisa a se fazer aqui, afinal de contas, eu sou a mãezona de todo mundo, né?”, ressalta Catarina.



A última temporada do seriado de humor foi gravada no segundo semestre do ano passado, encerrando uma trajetória com mais de 500 episódios. O elenco do humorístico ainda reúne nomes, como Luis Lobianco, Marcelo Médici, Katiuscia Canoro e Nany People.



“A nossa profissão tem disso. A gente vive muito intensamente alguns trabalhos, depois se despede. No ‘Vai Que Cola’ foram 14 temporadas, demora para cair a ficha de que é a última. Claro que todo mundo quis que fosse um sucesso, mas surpreendeu a todos. Ninguém esperava um sucesso tão grande e que seria um programa tão longevo”, aponta Samantha.

“Vai que cola” – Estreia dia 3 de agosto, no Multishow.

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