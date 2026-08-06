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Elenco de "Vai que Cola" fala sobre despedida do programa após 13 anos na programação do Multishow

Há mais de uma década, o programa serviu como uma vitrine e espaço de consagração para diversos nomes do humor nacional, como Paulo Gustavo

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Elenco do programa "Vai que Cola"Elenco do programa "Vai que Cola" - Foto: Divulgação/ Multishow

Foram 14 temporadas, mudanças de elenco, viagens para outros cenários e, no fim, um retorno ao ponto de partida. A partir de 3 de agosto, o “Vai que Cola”, do Multishow, estreia sua última temporada, encerrando um ciclo que, apesar de explorar novos ambientes ao longo dos anos, nunca deixou o Méier de lado. Para o diretor Silvio Guindane, essa permanência está ligada à identificação do público com o universo da série.

“Chegar ao público fazendo comédia, fazendo com que as pessoas consigam descontrair e sorrir depois de um dia de trabalho ou no fim de semana com a sua família, é emocionante. Alcançar 14 temporadas é um sinônimo de resistência que me emociona muito. É uma grande vitória e um ciclo maravilhoso que se fecha, com uma temporada engraçadíssima”, afirma o diretor-geral, que também integra o elenco como o personagem Lacraia.

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Na nova leva de episódios, a pensão da Dona Jô, papel de Catarina Abdalla, é catapultada para os holofotes depois que ela lança o seu segundo livro, com o sugestivo título “Tudo que eu Aguentei”. O sucesso de vendas faz com que a rotina do local passe por uma reviravolta, transformando a vida dos moradores em um espetáculo digno de Hollywood, com direito a casamentos, surpresas em família e o caos de sempre.

“Encerrar esse ciclo tem um significado muito especial para mim. Foram 14 temporadas fazendo parte de um projeto que marcou a televisão brasileira e, principalmente, a minha trajetória como artista. Ao longo desses anos, tive o privilégio de dividir cena com profissionais extraordinários, construir amizades que levarei para a vida e viver experiências que contribuíram de forma decisiva para o meu crescimento. Cada temporada trouxe novos desafios, descobertas e muitas histórias que vou guardar com enorme carinho”, valoriza Marcus Majella, que integra o elenco desde a primeira temporada, assim como Catarina e Samantha Schmütz.

Ao longo de mais de uma década, o programa serviu como uma vitrine e espaço de consagração para diversos nomes do humor nacional, como é o caso de Paulo Gustavo, que viveu Valdomiro Lacerda nas primeiras temporadas.

“Foi com o Paulo Gustavo que tudo começou e que os caminhos se abriram. A gente continuou nessa tarefa honrando o ser artista por ele e para ele. Para mim, esse programa foi uma escola, com essa junção de tevê e teatro, de ensaiar e fazer uma peça no mesmo dia. A Dona Jô fez eu me reinventar. São 13 anos de muita dedicação, eu me dediquei muito, porque tem muita coisa a se fazer aqui, afinal de contas, eu sou a mãezona de todo mundo, né?”, ressalta Catarina.

A última temporada do seriado de humor foi gravada no segundo semestre do ano passado, encerrando uma trajetória com mais de 500 episódios. O elenco do humorístico ainda reúne nomes, como Luis Lobianco, Marcelo Médici, Katiuscia Canoro e Nany People.

“A nossa profissão tem disso. A gente vive muito intensamente alguns trabalhos, depois se despede. No ‘Vai Que Cola’ foram 14 temporadas, demora para cair a ficha de que é a última. Claro que todo mundo quis que fosse um sucesso, mas surpreendeu a todos. Ninguém esperava um sucesso tão grande e que seria um programa tão longevo”, aponta Samantha.

“Vai que cola” – Estreia dia 3 de agosto, no Multishow.

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