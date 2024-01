A- A+

OSCAR Elenco do filme "Barbie" questiona ausência de diretora e atriz no Oscar Barbie foi indicado para oito categorias

O ator Ryan Gosling, que interpreta o papel de Ken no filme Barbie, criticou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood por não ter indicado a diretora e a protagonista do filme, Greta Gerwig e Margot Robbie, para o Oscar. A lista foi divulgada na terça-feira, 23.



"Não existe Ken sem Barbie - e não existe um filme de Barbie sem Greta Gerwig e Margot Robbie, as duas pessoas que são as verdadeiras responsáveis por esse filme histórico, que é sucesso mundial. Dizer que estou decepcionado por elas não terem sido indicadas seria um eufemismo", afirmou o ator, que foi indicado para a categoria de melhor ator coadjuvante, em comunicado à imprensa.



Barbie foi indicado para oito categorias: melhor filme, canção original, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, roteiro adaptado, direção de arte, figurino e design de produção.



A ausência de Gerwig, entre os diretores, e de Robbie, entre as atrizes, foi uma das principais surpresas da lista de indicações para a premiação.

Decepção

America Ferrera, que viveu a personagem Gloria e concorre ao prêmio como atriz coadjuvante, também mostrou sua decepção com a situação. "Fiquei incrivelmente desapontada por elas não terem sido indicadas", disse à Variety. "O que Margot alcançou como atriz é realmente inacreditável", completou.



Na internet, muitos também se revoltaram com a ausência das duas, refletindo sobre a mensagem do filme, que luta contra questões como o machismo e o patriarcado.

