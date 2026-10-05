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FAMOSOS Elenco de "Friends" se recusou a participar de novo documentário sobre Matthew Perry; entenda Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer foram convidados, mas decidiram ficar fora da produção

Os colegas de cena de Matthew Perry, que morreu tragicamente em 2023 após uma overdose, optaram por não dar entrevistas para o novo documentário sobre o ator. Sendo assim, "Aquele sobre Matthew Perry", que será lançado em 27 de outubro, não contará com depoimentos dos atores que formaram com ele o elenco principal de “Friends". As cinco co-estrelas, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmerem, receberam convite da produção, mas preferiram ficar de fora.

“Eles foram contatados e decidiram não participar”, disse ao Page Six uma fonte sobre os ex-companheiros de elenco de Perry. “Em última análise, a série dá voz a outros amigos e colegas em sua vida que têm memória e amor de Matthew.”

Uma segunda fonte explicou ao mesmo portal por que Jennifer Aniston, 57 anos, em particular, não estaria envolvida, dizendo que seria muito difícil lidar com a perda. “Não há como Jen fazer algo assim”, explicou. “Ela não vai se sentar e começar a chorar na câmera. Ela não quer reviver isso de forma tão pública.”

Perry permaneceu próximo de todos os seus ex-colegas de “Friends” depois que o show terminou em 2004. Mas, com Aniston construiu um vínculo muito forte. Não foi apontada uma justificativa individual para a decisão dos outros quatro atores.

A série de três partes, dirigida por Mary Robertson, promete mostrar um vislumbre de quem Perry era antes de sua trágica morte aos 54 anos. Sua irmã, Mia Perry Bowick, se abre pela primeira vez sobre a complexidade de sua vida e o legado que ele deixou para trás como parte do projeto.

Perry foi encontrado inconsciente em uma banheira de hidromassagem em sua casa Pacific Palisades em outubro de 2023. Mais tarde, foi determinado que ele morreu dos efeitos agudos da cetamina, uma droga usada para tratar a depressão, bem como de forma recreativa. Cinco pessoas, incluindo o assistente de Perry e dois médicos, foram presas em conexão com sua morte.

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