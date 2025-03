A- A+

TELEVISÃO Elenco, influencers e samba na pista: como foi a festa de "Vale Tudo" no Copacabana Palace Evento reuniu estrelas da trama em noite que apresentou clipe da novela e terminou com show de Os Garotins

Não poderia haver outro lugar para o evento de lançamento de “ Vale tudo”, novela das 21h da TV Globo que estreia no dia 31 deste mês. O Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, é um dos cenários da novela, que é uma adaptação escrita por Manuela Dias do clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.



É “quase uma extensão da casa de Odete Roitman e o lugar onde Maria de Fátima se sentiu tão confortável”, nas palavras de Amauri Soares, diretor-executivo dos Estúdios Globo, da TV Globo e de Afiliadas, ao se dirigir ao público presente no hotel nesta quinta-feira (20).





O evento reuniu elenco e produção da novela. À primeira vista, em meio a uma aglomeração de pessoas, aquilo que é mais marcante em Odete Roitman (e que se mantém na nova versão), Débora Bloch deixou ficar preso: o cabelo com um topete marcante. Não faz mal. Repórteres e produtores de conteúdo se reuniam em volta da atriz para entrevistá-la. Seus passos eram controlados por perguntas sobre a sua preparação para viver uma maiores vilãs da teledramaturgia brasileira.

— Olha quem tá aqui, a nossa vilã preferida, está uma verdadeira Odete — disse um dos convidados da festa ao cumprimentar a atriz logo depois das entrevistas, enquanto ela bebia um pouco de água e retocava o batom vermelho.

A produção dava orientações do que Bloch iria fazer na sequência. A atriz entrou num dos salões principais e foi uma festa. Mas foi logo puxada diretamente para o salão onde seria exibido o clipe da novela e onde nomes responsáveis pela trama se dirigiriam ao público:

— Fazer “Vale tudo” é um desafio maravilhoso. Mas o mais importante é que não estou sozinha — disse Manuela Dias, apontando para o parceiro, Paulo Silvestrini, diretor artístico da trama.

A festa de lançamento é como um dos eventos mais chiques da revista Tomorrow, transformada em Tomorrow Lab na atual versão de "Vale Tudo", uma agência de influencers e não mais revista de arte e moda como fora em 1988. Mas não apenas com influencers, claro. Cauã Reymond desfilava com uma camiseta, exibindo o perfil musculoso de um César Ribeiro. Alice Wegmann usava meias vermelhas, trazendo toda a estética esperada para uma Solange Duprat: “Hoje vim vestida de Alice”, garantiu ela. Humberto Carrão passava todo de preto, sóbrio como Afonso Roitman.

E continuando a referência à novela, produtores de conteúdo e jornalistas focados na publicação em mídias sociais andavam para um lado e para o outro com pontos de luz, iluminando atores em entrevistas transmitidas em suas plataformas digitais. Um evento como o da Tomorrow Lab teria essa transmissão simultânea, claro.

Convidada para a festa, a ex-BBB Beatriz Reis, por sinal, é uma das personas que estariam no casting de uma poderosa agência de influência digital como a Tomorrow Lab agora é. Em entrevistas, ela abria o sorriso que já lhe é característico. Gil do Vigor e Camilla de Lucas também passavam pelos salões do hotel.

Bem verdade é que a festa é como uma mistura de um evento da Tomorrow a um encontro da alta sociedade na mansão do Alto da Boa Vista, a casa dos Roitman, como bem disse Amauri Soares em sua fala.

Nos salões do Copa, tocavam músicas da trilha sonora de “Vale tudo”. Em alguns momentos, a voz de Caetano Veloso ecoou pelos salões com a canção “Isto aqui, o que é?”, que fazia parte da trilha sonora da versão original. A composição de Ary Barroso tocou na festa para pessoas que já tinham o sapato de prata e continuavam ali para sambar mesmo. Houve show de Os Garotins, que trouxeram pagode a um espaço que já se mostrava aberto às nuances brasileiras.

