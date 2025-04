Elenco de "Supernatural" confirma painel especial na CCXP 25 em comemoração aos 20 anos da série

A- A+

Em comemoração aos 20 anos da série "Supernatural", atores do elenco confirmam presença na CCXP 25, em um painel especial. A convenção de cultura pop acontece entre os dias 4 a 7 de dezembro, em São Paulo.

O painel "Road to Hell" reúne os atores Misha Collins (Castiel), Kathryn Newton (Claire Novak), Jim Beaver (Bobby Singer), Rob Benedict (Deus/Chuck) e Richard Speight Jr. (arcanjo Gabriel).

As atividades previstas para os fãs que visitarem a experiência variam entre fotos individuais, selfies, autógrafos e momentos que ainda serão confirmados pela CCXP 25.

O painel de "Supernatural" acontece na quinta-feira (4) e sexta-feira (5) do evento.

As vendas para a experiência "Road to Hell" e demais modalidades de entrada no evento iniciam nesta quarta-feira (9) às 12h, através do site oficial do evento.

Os valores do primeiro lote variam de R$ 160 (meia-entrada para um dia de evento) a R$ 2.300 (Epic Pass).

