Eles formariam um casal? Antes do BBB 23, Gabriel investia em Key Alves pelas redes sociais

A- A+

A prova de que a internet não tem limites está no vídeo em que o público desenterrou do participante Gabriel, investindo pesado na sister para Key Alves. No conteúdo postado no aplicativo TikTok no final de 2021, o modelo apontava quais presentes de Natal gostaria de ganhar, fazendo uma montagem com várias fotos da jogadora de vôlei e agora amiga de confinanmento

Na legenda, ele desejava um “Feliz Natal” e marcava a atleta. Não demorou muito para esse vídeo ultrapassar as 200 mil visualizações, mesmo com mais de um ano postado. A reação das pessoas foi de tamanha coincidência para o encontro dois dois atualmente no BBB 23.

Confira a repercussão:

essa obsessão do Gabriel na key, é pq ele pediu ela de presente de natal e o papai noel não mandou pic.twitter.com/nP8EGirDnJ — paty. (@twitapahh) January 21, 2023

acabei de ver um vídeo no tktk falando q o gabriel postou um vídeo no natal falando flertando com a key, agora tudo faz sentido meu deus — bru (@bravinhaaaaaa) January 24, 2023

Veja também

BBB 23 Bruna Griphao e Key Alves discutem a relação e tentam selar a paz dentro da casa