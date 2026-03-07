A- A+

ESTREIA NA GLOBO Eliana diz que pediu chorando que Silvio Santos não a demitisse após programa acabar. Veja resposta Prestes a estrear programa dominical na TV Globo, apresentadora lembra apelo que fez "aos prantos" ao ex-patrão diante do fim de 'Festolândia'

Eliana falou sobre seu 35 anos de carreira na TV em entrevist ao Jornal O Globo. A apresentadora, que estreia novo programa, "Em família com Eliana" no próximo dia 15, na TV Globo, revelou o momento mais difícil de sua carreira, quando, aos prantos abordou o então patrão, Silvio para fazer um apelo.

Leia abaixo os detalhes do pedido da comunicadora e o que Silvio respondeu a ela.



Do ponto de vista profissional, qual foi o momento mais crítico da sua carreira de 35 anos à frente da TV?

Posso citar a perda de alguns programas. Em 1991, tinha acabado de ganhar o "Festolândia", que acabou três meses depois. Ia bem de audiência, mas não tinha reconhecimento comercial. Trabalhando numa TV comercial (SBT), você precisa vender. Era uma época de cortes, e meu programa foi cortado por conta dos números financeiros. Ali, percebi que era muito forte, e que às vezes, precisamos dar três passos para trás até dar um para a frente. Tinha 16 anos e pedi ao Silvio Santos, aos prantos, chorando muito, que não me mandasse embora, queria permanecer no ar.

O que ele respondeu?

Ele disse: "Você não vai ser demitida, tem um ano de contrato, vou continuar te pagando". E eu: "Não é sobre dinheiro, é sobre trabalho". Pedi uma chance e disse que faria qualquer coisa que não tivesse tanto custo. Ele respondeu que a única coisa que tinha era apresentar desenho, que não ia ter cenário, nada. Comecei a sentar num banquinho apresentando desenhos, me autointitulei VJ de desenhos e as pessoas começaram a gostar daquela menina divertida, criativa. Não tinha como dançar nem ter bailarinos, então, comecei a brincar com a mão.

Os famosos dedinhos da Eliana...

Foi numa dessas brincadeiras que surgiu a música dos dedinhos, e meu primeiro disco. Veio então, uma discografia de 16 discos, DVDs, discos de platina, viagens para o Grammy Latino.

