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SHOW Eliana Pittman reencontra o Recife em show que canta Jorge Aragão e a própria história do samba Aos 81 anos, cantora apresenta no Teatro do Parque o repertório de "Nem Lágrima Nem Dor", álbum dedicado à obra de Aragão e canta sucessos de uma carreira iniciada nos anos 1960

Eliana Pittman volta ao Recife nesta sexta-feira (16) para um encontro que reúne duas histórias: a da cantora que atravessou mais de seis décadas da música brasileira sem se prender a uma única moldura e a de um compositor que transformou o samba em crônica sentimental de alcance popular.

Às 20h, no Teatro do Parque, ela apresenta “Eliana Pittman Canta Jorge Aragão e Grandes Sucessos”, espetáculo inspirado em “Nem Lágrima Nem Dor”, álbum lançado em 2025 em homenagem ao autor de “Malandro” e “Coisinha do Pai”.

O repertório também passeia por canções que marcaram a trajetória da artista, hoje com 81 anos.

A escolha de Jorge Aragão tem peso próprio. Compositor de melodias reconhecíveis e letras que tratam de amor, desencontros e vida cotidiana sem abrir mão da elaboração poética, ele ocupa um lugar central na história do samba das últimas décadas.

Sua ligação com o Fundo de Quintal ajudou a projetar uma geração que renovou a linguagem das rodas e aproximou o gênero de novos públicos.

No palco, Eliana se aproxima desse repertório a partir de uma experiência musical que começou muito antes de o samba se tornar o centro de sua discografia.

“Jorge Aragão é um compositor que admiro muito. Cantar suas músicas é também uma maneira de homenagear o samba e toda uma geração que fez essa música chegar tão longe”, afirma a cantora.

Sem nostalgia

Lançado para celebrar os 80 anos de Eliana, “Nem Lágrima Nem Dor” tem uma ideia simples e um resultado pouco previsível: colocar a voz de uma intérprete de longa estrada diante de canções associadas a diferentes gerações do samba, sem reproduzir automaticamente os arranjos que as consagraram.

A produção musical do paulista Rodrigo Campos foi decisiva nessa operação. Violões, guitarras, cavaquinho, teclados, recursos eletrônicos e percussões se articulam com os sopros de Thiago França, criando novas molduras para composições conhecidas.

O resultado não apaga a identidade das músicas, mas muda a maneira de ouvi-las. O álbum aproxima o repertório de Aragão de uma sonoridade atual, com espaço para detalhes harmônicos, nuances vocais e letras que ganham relevo.

Entre as faixas estão “Lucidez”, gravada originalmente pelo Fundo de Quintal, “Tendência”, parceria de Jorge Aragão com Dona Ivone Lara, “Eu e Você Sempre”, sucesso popularizado pelo Exaltasamba, e “Novo Endereço”, samba lançado por Alcione.

A seleção percorre diferentes momentos do seu cancioneiro e evidencia a versatilidade de Aragão, capaz de combinar lirismo, balanço e uma melancolia que não elimina a leveza.

O álbum também evita a fórmula previsível dos tributos. A combinação entre o repertório de Aragão e a abordagem de Rodrigo Campos cria contrastes que se ouvem, por exemplo, no tratamento mais enxuto de “Além da Razão” e no uso de elementos eletrônicos em “Minta Meu Sonho”.

Já “Do Fundo do Nosso Quintal” recupera o caráter coletivo das rodas de samba e abre espaço para a participação de Campos nos vocais. São escolhas que preservam a essência das composições sem obrigá-las a soar como no momento em que foram gravadas.

Uma carreira sem fronteiras estreitas

A relação de Eliana Pittman com a música começou dentro de casa. Filha do saxofonista norte-americano Booker Pittman, ela cresceu em contato com o jazz e iniciou a carreira nos anos 1960, quando a música brasileira vivia transformações profundas.

Essa formação ajudou a construir uma intérprete de repertório amplo, capaz de circular entre gêneros e públicos distintos.

Com mais de 20 discos lançados e apresentações internacionais, a cantora construiu uma trajetória que inclui passagens por palcos como o Olympia, em Paris.

Ao longo dos anos, manteve o diálogo com o samba, mas sem se limitar a ele. Essa liberdade reaparece em “Nem Lágrima Nem Dor”, no qual sua interpretação encontra uma obra de forte identidade autoral e a conduz por caminhos menos óbvios.

Recife, capítulo decisivo

A volta à capital pernambucana também tem uma dimensão biográfica. Em 1961, Eliana fez sua primeira gravação no estúdio do selo Mocambo – ligado à gravadora Rozenblit –, acompanhada pelo pai.

Anos depois, a cidade se tornou parte regular de sua rotina profissional: a partir de 1967, ela viajava de avião todos os domingos para apresentar um programa ao vivo na TV Jornal do Commercio.

“Eu era apaixonada por esse programa que fazia no Recife. Podia estar em qualquer lugar do Brasil e pegava um avião para chegar a tempo de chegar no Recife”, recorda.

Foi também na cidade que conheceu Geraldo Azevedo, então um jovem violonista que tocava em bares do bairro da Boa Vista.

Impressionada com o músico, Eliana o convidou para acompanhá-la no Rio de Janeiro. Em 1968, registrou no álbum "Eliana Ao Vivo", a canção“Aquela Rosa”, primeira composição de Geraldo, feita em parceria com Carlos Fernando.

A lembrança não é apenas uma curiosidade de bastidor. Ela mostra como Recife entrou na trajetória da cantora como lugar de trabalho, descoberta e encontro entre artistas.

Mais de seis décadas depois, o retorno ao Teatro do Parque ganha esse sentido adicional: o de revisitar uma cidade que participou da construção de sua carreira.

Na apresentação desta sexta, a homenagem a Jorge Aragão divide a cena com músicas que atravessaram a história de Eliana, como “Das Duzentas para Lá”, “Abandono”, “Vou Pular Neste Carnaval”, “Quem Vai Querer”, “Sinhá Pureza”, “Mistura de Carimbó” e “Esse Mar É Meu”, composição de João Nogueira.

Em “Nem Lágrima Nem Dor”, Eliana encontra um compositor que conhece profundamente os códigos do samba e os usa para falar de sentimentos reconhecíveis em qualquer época.

No Recife, esse encontro chega ao palco acompanhado de outra história: a de uma intérprete que segue escolhendo novos caminhos para uma voz que há muito faz parte da música brasileira.

SERVIÇO

Eliana Pittman Canta Jorge Aragão e Grandes Sucessos

Quando: Sexta-feira (16), às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 80, no Sympla

Instagram: @eliana.pittman

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