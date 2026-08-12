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MÚSICA Eliana Pittman celebra Jorge Aragão com show no Teatro do Parque em outubro Cantora carioca se apresenta com repertório do sambista e também com canções que integram sua trajetória

Com o show "Nem Lágrimas Nem Dor" a cantora Eliana Pittman, 80, se apresenta no Teatro do Parque no dia 16 de outubro para celebrar o sambista Jorge Aragaão.

A artista carioca chega à capital pernambucana com a sua banda completa, ocasião em que levará também para o palco o repertório de carreira.



Do jazz ao samba

Produzido por Rodrigo Campos, o álbum "Nem Lágrimas Nem Dor", lançado em 2025, revela uma artista que sabe o que faz musicalmente, independente do gênero.







Embora do jazz, a partir da herança paterna do saxofonista americano Booker Pittman (1909-1969), Eliana envereda pelo samba de forma tão fluida quanto suas andanças, por exemplo, pelo carimbó e pela bossa nova.



Para exaltar Jorge Aragão, o conhecido e aclamado "Poeta do Samba", Pittman percorre cancioneiro conhecido do bamba carioca, a exemplo de "Novo Endereço", composição dele e de Sombrinha, reverberada por Alcione.



A clássica "Eu e Você Sempre" e "Loucura de uma Paixão" também integram o repertório do show, assim como "Do Fundo do Nosso Quintal" e "Papel de Pão", entre outras.



A produção do show de Eliana Pittman no Recife é de Hanna Godoy e Mônica Pantoja, pela Pantojao Produções.





SERVIÇO

Show "Eliana Pittman Canta Jorge Aragão e Grandes Sucessos"

Quando: Sexta, 16 de outubro, às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 100 via Sympla // Promocionais 1º lote (R$ 80) neste link

Informações: @pantojao_producoes // @eliana.pittman





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