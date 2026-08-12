Eliana Pittman celebra Jorge Aragão com show no Teatro do Parque em outubro
Cantora carioca se apresenta com repertório do sambista e também com canções que integram sua trajetória
Com o show "Nem Lágrimas Nem Dor" a cantora Eliana Pittman, 80, se apresenta no Teatro do Parque no dia 16 de outubro para celebrar o sambista Jorge Aragaão.
A artista carioca chega à capital pernambucana com a sua banda completa, ocasião em que levará também para o palco o repertório de carreira.
Do jazz ao samba
Produzido por Rodrigo Campos, o álbum "Nem Lágrimas Nem Dor", lançado em 2025, revela uma artista que sabe o que faz musicalmente, independente do gênero.
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Embora do jazz, a partir da herança paterna do saxofonista americano Booker Pittman (1909-1969), Eliana envereda pelo samba de forma tão fluida quanto suas andanças, por exemplo, pelo carimbó e pela bossa nova.
Para exaltar Jorge Aragão, o conhecido e aclamado "Poeta do Samba", Pittman percorre cancioneiro conhecido do bamba carioca, a exemplo de "Novo Endereço", composição dele e de Sombrinha, reverberada por Alcione.
A clássica "Eu e Você Sempre" e "Loucura de uma Paixão" também integram o repertório do show, assim como "Do Fundo do Nosso Quintal" e "Papel de Pão", entre outras.
A produção do show de Eliana Pittman no Recife é de Hanna Godoy e Mônica Pantoja, pela Pantojao Produções.
SERVIÇO
Show "Eliana Pittman Canta Jorge Aragão e Grandes Sucessos"
Quando: Sexta, 16 de outubro, às 20h
Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 100 via Sympla // Promocionais 1º lote (R$ 80) neste link
Informações: @pantojao_producoes // @eliana.pittman