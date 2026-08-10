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TEATRO Eliane Giardini e Marcos Caruso protagonizam "Intimidade Indecente" no Luiz Mendonça Apresentações acontecem nos próximos dias 28, 29 e 30 de agosto; ingressos a partir de R$ 80

No palco, apenas um sofá compõe o cenário. No mais, Eliane Giardini e Marcos Caruso vivem respectivamente Roberta e Mariano, um casal que aos 60 anos decide se separar mas, ao que parece, a tentativa de desfazer o casamento não dá certo.



Trata-se da peça "Intimidade Indecente", envolta por humor e delicadeza, que será apresentada nos próximos dias 28, 29 e 30 no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.

Escrita por Leilah Assumpção e dirigida por Guilherme Leme, a narrativa aborda temas como o amor, o desejo, o afeto e o envelhecimento. Sem trocas de figurino ou maquiagem, os atores fazem a passagem do tempo no palco, para contar a história de um casamento que não termina.







"Nosso primeiro movimento é apresentar esse casal na faixa dos 60 anos terminando um grande casamento, uma grande relação. E aí eles se reencontram durante as próximas décadas. É um casamento que não termina, uma separação que não dá certo", conta Eliane Giardini.

Já Caruso complementa afirmando que “O envelhecimento dos 60 aos 90 anos sem utilizarmos maquiagem, troca de figurino e sem sairmos de cena, essa passagem do tempo à vista do público, com mudança física e vocal, é o que mais fascina o espectador”, ressalta o ator.

SERVIÇO

Espetáculo "Intimidade Indecente", com Eliane Giardini e Marcos Caruso

Quando: Sexta-feira (28), às 20h; Sábado (29), às 21h e Domingo (30), às 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

A partir de R4 80 na plataforma oficial do teatro

Informações: @teatroluizmendonca

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