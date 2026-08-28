Eliane Giardini e Marcos Caruso levam "Intimidade Indecente" para o Luiz Mendonça

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Enquanto Eliane Giardini lembrava do que havia comprado no Centro de Artesanato do Recife, em uma de suas vindas à cidade, Marcos Caruso tietava o Bairro do Recife e seus prédios históricos.



“No Rio de Janeiro não é assim, olha isso Eliane”, entusiasmou-se ele, no caminho entre a Folha de Pernambuco e a Caixa Cultural - foi lá que os atores conversaram sobre a peça “Intimidade Indecente”, em cartaz nesta sexta (28), sábado (29) e domingo (30) no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.



Em tom de comédia, mas com passagens reflexivas, a recomendação do próprio Caruso é de levar um lencinho na bolsa, porque em meio aos risos, pode ser que venham também lágrimas.





No palco, Roberta (Eliane) e Mariano (Caruso) formam um casal que se separa aos 60 anos, mas seguem se (re)encontrando com o passar do tempo, e chegam à conclusão de que continuam cúmplices o bastante, culminando em um casamento que no final das contas, nunca termina.

“Eles começam se separando, o que é muito traumático para minha personagem. No decorrer da peça há uma reaproximação, e ficam muito mais próximos do que quando estavam casados. Não tem mais a convivência diária, eles dão espaço um para o outro e conseguem enxergar o outro da forma como cada um é, e aí ficam mais juntos como jamais estiveram”, conta Eliane sobre a narrativa da peça, escrita por Leilah Assumpção, com direção de Guilherme Leme Garcia.

Circulação

Em cartaz há pelo menos quatro anos, “Intimidade Indecente” não tem ‘prazo de validade’ para deixar os palcos. Entre uma novela e outra, os atores dividem o tempo e podem até deixar o espetáculo em ‘stand-by’, mas sempre retornam.



“Agora, inclusive, vamos fazer uma novela juntos. Depois a gente continua a turnê”, contam, ao mesmo tempo, Caruso e Eliane, reforçando a sintonia de ambos nas falas, olhares e atuações - que o diga o casal que morava no Divino, vivido por eles em “Avenida Brasil” (2012), ele como Leleco e ela como Muricy.

“Nós somos atores paulistas, ele via meus espetáculos, eu via os dele, e ainda não tínhamos trabalhado juntos. Até fizemos uma novela antes mas a gente não teve muita contracena”, relembra Eliane, complementando que foi na novela de João Emanuel Carneiro que a química bateu.

“Foi nela que a gente percebeu que podíamos fazer outras coisas juntos”, ressalta a atriz, em fala corroborada por seu parceiro de cena: “Aí aconteceu. E aconteceu na hora certa. Nós muito maduros, muito vividos no teatro. Deu match”, brincou Caruso.





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Com temporadas em Portugal, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, e agora Recife, em “Intimidade Indecente” não há espaço para troca de figurinos, tampouco cenários.



Eliane e Marcos, fabulosos que são nos palcos e/ou nas telas, conduzem a narrativa para uma passagem de um tempo que importa apenas em sua cronologia, já que para outros significados ele, o tempo, foi o responsável em restabelecer uma relação que, por ora, pode até ter perdido o encanto, mas foi retomado nas idas e vindas promovidas pela vida - que insistiu em devolvê-los um para o outro.



SERVIÇO

“Intimidade Indecente”, com Eliane Giardini e Marcos Caruso

Quando: nesta sexta (28), às 20h, sábado (29), às 21h e domingo (30), às 17h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque D. Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n

A partir de R$ 80 no site do teatro e na bilheteria física

Informações: @teatroluizmendonca

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