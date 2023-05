A- A+

famosos Eliezer anuncia casamento com Viih Tube e mostra videomaker que irá registrar a cerimônia Ex-BBBs são pais da pequena Lua di Felice, que nasceu no domingo de Páscoa

O ex-BBB Elizer e a também ex-BBB Viih Tube completaram um ano de união. Do relacionamento nasceu Lua De Felice, no último domingo de Páscoa. Nesta sexta-feira (5), em stories do primeiro trabalho que fez fora de casa desde que a menina veio ao mundo, ele apresentou o videomaker com que o estava acompanhando: "Marcelo é o cara que vai fazer meu casamento. O trabalho que fizemos aqui não tem nada a ver com meu casamento. Ainda", disse Eliezer no vídeo. O ex-BBB chegou a postar um vídeo de casamento realizado pela empresa do videomaker em seu perfil no Instagram.

A influencer e ex-BBB Viih Tube postou uma declaração de amor para o ex-BBB Eliezer nesta quinta (4), quando o casal, que é pai de Lua, completa um ano de relacionamento: "Faz 1 ano que nos conhecemos pessoalmente, pra você era só um trabalho juntos, pra mim, já era um gato que eu queria ficar e não se tocava. Saímos do trabalho, fomos pra after e numa brincadeira de “verdade ou desafio” perguntaram “É verdade que você ficaria com alguém da roda?” E você logo “A Vitória”. Eu fiquei tipo “gente amém ele se tocou”, contou ela em um post com fotos da ocasião e de hoje, dando banho na filha.

Viih Tube continuou: "E se me contassem naquele dia “ah esse cara que vc ficou hoje, vai ser pai da sua filha, vocês vão casar, comprar uma casa juntos, dividir a vida e tudo isso em 1 ano”. Eu nunca acreditaria, e nunca acreditaria que seria TÃO perfeito e incrível como tá sendo. Você é o cara mais incrível que já conheci, o melhor pai que eu podia dar pra minha filha e o melhor esposo que eu poderia ter! Sem contar que é o cara mais gostoso, engraçado, inteligente, criativo, paciente, gentil, parceiro que já conheci na minha vida, e agora é meu esposo! Aí Deus eu merecia tudo isso mesmo?

Nascida no domingo de Páscoa, a pequena Lua di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, ainda não apareceu nas movimentadas redes sociais dos pais. Por isso, a curiosidade sobre o bebê por parte dos seguidores do ex-BBBs só aumenta. Nesta terça-feira (25), quando perguntada por um seguidor sobre a aparência de Lua — se era mais parecida com a mãe ou com o pai —, a youtuber afirmou que trata-se de "uma boa mistura".

"Na minha opinião, nasceu a minha cara, mas agora, depois de 15 dias, começou a parecer com o Eli também", escreveu a influenciadora. "Só que assim, nem a minha (cara), nem a dele de agora, porque são dois plastificados, né", brincou. os dois ,a cara inteira.

Viih Tube explicou que a boca de Lua se parece com a dela, enquanto os olhos são do pai.

"Ela tem um bochechão. É porque hoje eu fiz bichectomia, mas sempre tive bochecha bem grande. Ela tem uma boquinha que parece a minha, o nariz acho que parece o meu também, principalmente quando eu era bebê, a orelha... Agora, olhos, sobrancelha, testa, queixo, é do Eli. Eu acho que é uma boa mistura, tem gente que olha e fala: 'é o Eli inteiro'. Tem gente que olha e fala: 'parece você'", completou.

Sem sobrenome do pai

Lua di Felice foi registrada sem o sobrenome do pai. A decisão partiu do próprio Eliezer. E há uma razão aí, como ele explica. É que, apenas com o sobrenome da mãe, a criança se chama Lua di Felice. A junção dos substantivos, em italiano, quer dizer "lua da felicidade". Se o nome do pai fosse acrescentado, o tal sentido seria perdido. Eliezer — que se chama Eliezer do Carmo Neto — acreditou que seria um crime alterar o sentido.

"O meu sobrenome no meio ia 'cortar' e no final o 'de felicidade' ou 'de felice' ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último nome. E é isso. Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está e eu sou total desapegado de: 'Ah, mas não tem meu nome", disse Eliezer.

