FAMOSOS Eliezer conta que saiu do 'BBB' devendo R$ 300 mil e que divide todas as contas com Viih Tube "No primeiro ano depois do programa eu ganhei R$ 1 milhão e gastei tudo", disse ele

O empresário e ex-BBB Eliezer abriu o verbo sobre sua vida financeira. Casado com Viih Tube, com quem já tem a filha Lua e espera outro rebento, ele contou que saiu de sua participação no reality show com uma dívida de R$ 300 mil.



Disse mais: que demorou um ano para ganhar o equivalente ao prêmio, na época, de R$ 1 milhão. "Gastei tudo. A pilha de juntar só veio quando eu soube da gravidez da Lua'', disse ele em sua participação no podcast No Lucro, da CNN Brasil.

Eliezer revelou ainda que divide todas as contas da casa com a mulher, inclusive a casa para onde os dois mudaram. "A casa custou R$ 8 milhões, foi R$ 4 milhões para cada um", disse ele.

De carona no nascimento da filha, o casal lançou a marca Baby Tube, chancela que, entre outros produtos, tem roupas, brinquedos, música, personagens para animação de festas. "Todo mundo diz que eu não seria ninguém sem a Viih... E não seria mesmo. Tenho muito orgulho de ser marido dela", ressaltou.

Sobre as muitas mudanças estéticas que realizou, Eliezer afirmou que fazia muitos procedimentos depois do "BBB" porque recebia dinheiro por isso. "Queria ganhar mais e mais e fui perdendo a mão. Mas hoje eu tirei tudo", garantiu.

