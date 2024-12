Eliezer e Viih Tube fazem festa em casa pela alta hospitalar do filho: "Melhor dia da minha vida"

A- A+

Após a alta hospitalar do filho Ravi, que durou 20 dias, Eliezer e Viih Tube fizeram uma festinha em casa para celebrar a volta para casa do bebê, que completou um mês na quarta-feira. "Melhor dia da minha vida", escreveu a mãe, emocionada, em um story com foto da festa.

O tema escolhido para a celebração foi "O Pequeno Príncipe". Viih Tube vestia uma rosa imensa na cabeça, que segundo ela, significa a "demonstração de afeto pelo Pequeno Príncipe, ao pedir que ele cuide bem dela e ao revelar suas fragilidades e inseguranças", como escreveu em outro story.



Um "pote de benção" foi a lembrancinha. Dentro de um vidro, vários papeizinhos enrolados traziam "versículos da Bíblia" ou "uma lição do dia".

"O sorriso da Lua, que ama parabéns", destacou Viih Tube se referindo à reação da filha, no vídeo em que a família cantar "Parabéns pra você". "A Lua no final: 'quero bolo!'".



Ravi estava internado há 20 dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital em São Paulo devido a um quadro decorrente de uma inflamação rara e grave. O bebê completou um mês esta semana, com direito a uma pequena festa improvisada pelos Ex-BBBs no quarto do hospital, com bolo, docinhos e chapéu.



No vídeo publicado em suas redes sociais, Eliezer aparece conversando com o pequeno: "tá todo mundo aqui com você. Se você soubesse o quanto você é amado, quanto amor tem pra você aqui. você sabe, você sente, meu príncipe", diz o influenciador.

"Olha como ele tá forte, tá lindo. Nem parece que passou o que passou, de tão forte, esperto. Papai te ama demais, meu filho", derrete-se ele, que acrescentou a legenda: “Como pode um ser tão pequeno ser tão forte e guerreiro.”

No mesmo dia, Viih Tube também fez um post no Instagram em homenagem ao filho, com várias fotos de Ravi e da festinha no hospital. Na legenda, explicou: "Mamãe também esqueceu de mostrar como eu estava lindo no meu 1º mesversario "

Em outro story, Eliezer avisou que os presentes que ele e Viih Tube prometeram mandar para crianças, filhas de seguidores, atrasaram: "não imaginávamos que tudoo isso ia acontecer, mas não esquecemos, não desistimos. Vamos começar a mandar na segunda-feira.

O diagnóstico de Ravi ainda é um mistério para os médicos. Até o momento, sabe-se apenas que o quadro é decorrente de uma inflamação "rara e grave" que desencadeou outros problemas de saúde, como uma hemorragia interna, o primeiro sintoma manifestado pelo recém-nascido. A equipe responsável pelo tratamento do bebê vem tendo dificuldade para encontrar respostas para a causa da inflamação. Na última segunda-feira (9), com a reintrodução do leite materno na dieta alimentar de Ravi, a investigação médica ganhou um novo caminho.

A expectativa, de acordo com os médicos, é que a definição do diagnóstico avance significativamente. Eliezer ressalta que só quer ver o filho bem. "Estamos falando de um recém-nascido, e tudo é muito no tempo dele, né? Então, tudo o que é feito, como o ciclo de medicamentos e os exames, leva tempo. Há coisas que são muito invasivas. Para ser honesto, acho que a gente vai sair, vai para casa, e não vai ter um diagnóstico. Acredito que existem coisas que vão muito além da ciência. É algo espiritual", afirmou Eliezer, sem conter a emoção, num vídeo publicado nesta semana. Mesmo em jejum, Ravi vem apresentando uma melhora constante e gradual desde que foi internado.

O que aconteceu com Ravi?

O filho de Viih Tube e Eliezer vem enfrentando, desde que nasceu, no dia 11 de novembro, uma doença rara e grave. "O caso dele tem sido bem desafiador", explicou Eliezer, em vídeo postado nos Stories do Instagram: "Estamos aprendendo, a cada dia, um pouco mais".

O bebê vem respondendo bem ao tratamento — que incluiu a inserção de um cateter no coração, como relatou o pai da criança nas redes sociais. "Isso é até um espanto para os médicos, porque bebês na mesma condição dele ficam muito piores", ressaltou Eliezer, no mesmo vídeo.

O influenciador digital esclareceu, na mesma ocasião, que a doença de Ravi não tem qualquer relação com a atonia uterina sofrida por Viih Tube durante o parto. A ex-BBB passou por uma série de complicações no parto de Ravi, que durou 19 horas. Depois desse período, sem conseguir dilatação uterina suficiente para realizar o parto normal, a influenciadora digital se submeteu a uma cesárea de emergência. Após o nascimento do bebê, o útero da ex-BBB não contraiu adequadamente, causando uma hemorragia, com muita perda de sangue — o que a fez ser submetida a uma transfusão. O caso, porém, não tem relação com a doença da criança, segundo Eliezer.

