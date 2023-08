A- A+

SAÚDE Eliezer: entenda o que é a ginecomastia, cirurgia que ex-BBB fez para reduzir as mamas Influenciador disse que só publicava fotos sem camisa quando estava magro para disfarçar seus peitos

O ex-bbb Eliezer dividiu com seus seguidores nas redes sociais que foi submetido a uma cirurgia de ginecomastia, ou seja, o desenvolvimento anormal de mamas em homens. Essa condição é resultante do aumento do volume mamário que pode ser de componente glandular (glândula mamária), adiposo (gordura) ou misto.

“Realizei a minha cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração. Está tudo bem, já estou em casa, sem dores e me recuperando. Cirurgia foi um sucesso, já estou sem meus peitos. Deu tudo certo, depois volto aqui e falo mais", disse.

Normalmente a condição ocorre porque há a redução dos hormônios masculinos (testosterona) ou ao aumento dos hormônios femininos (estrogênio). Entre as principais causas estão: puberdade, envelhecimento, medicamentos e condições de saúde que afetam os hormônios.

Estima-se que de 30 a 40% dos homens em todo mundo sofram dessa condição. Ela surge inicialmente como um nódulo endurecido abaixo da aréola. Nesta fase, ela costuma doer e incomodar o homem. Depois, a sensação dolorosa desaparece, mas a mama continua a crescer ao longo de alguns meses.

Depois há uma fase de estabilização da doença e a maioria regride espontaneamente em até 12 a 18 meses. Em menos de 5% dos casos a ginecomastia é persistente. Ela costuma surgir em homens mais gordos, pois o tecido gorduroso produz enzimas, dotados da propriedade de converter certos precursores da testosterona em estrógenos.



Apesar de não ser uma doença grave, a ginecomastia influencia diretamente na autoestima do homem. Eliezer, por exemplo, afirma que as fotos que publicava sem camisa eram apenas quando ele estava magro, porque disfarçava. É recomendado que o homem busque um tratamento o quanto antes para também não afetar o equilíbrio emocional, convívio social, íntimo e o profissional do paciente.

Cuidados pós-operatórios

Segundo especialistas, há uma série de precauções que o paciente deve seguir após a operação. Entre elas estão: o uso de malhas cirúrgicas nos primeiros dias, para auxiliar no processo de cicatrização e na diminuição do inchaço; ao menos três dias de repouso absoluto; praticar exercícios físicos apenas depois de 30 dias e esperar com calma e paciência os resultados completos da cirurgia dentro de 6 meses a 1 ano.

Veja também

BRASIL Segurança no The Town terá mais de 500 mil policiais, "cão-robô" e câmeras espalhadas pelo autódromo