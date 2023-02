Eliezer faz novo desabafo após ataques nas redes: 'As pessoas não suportam ver ninguém feliz'

A- A+

O influenciador e ex-BBB Eliezer publicou, nesta sexta-feira (10) um novo desabafo em seu perfil no Instagram, mais uma vez refletindo sobre os ataques recebidos por ele e por Viih Tube depois de anunciar que o filho dos dois não terá o sobrenome do pai.

"Tô conhecendo o que é a internet da forma mais traumática possível. Fico me perguntando o porquê de muitas coisas e não devo encontrar a resposta porque não tem resposta", escreveu Eliezer nos stories. "Tanto eu quanto a Viih estamos revendo muitas coisas sobre a Lua".

Eliezer diz que está perdendo o prazer de dividir momentos de sua vida nas redes e que tem se perguntando para que faz isso. "As pessoas realmente não suportam ver ninguém feliz", escreve.

O influenciador diz ainda que foi sua escolha compartilhar sua vida, mas que não sabia que seria da forma como está sendo. "O preço que se paga é muito alto."

Eliezer afirma que a gravidez o fez descobrir o propósito do "BBB", mas que "as pessoas tentam de todas as formas tirar isso de mim, na verdade da gente."

Na manhã desta sexta-feira, Eliezer já tinha postado um agradecimento pelas mensagens de carinho recebidas por ele e por Viih Tube depois dos ataques: "Tô aqui no Rio desde quarta com ela. Estamos bem".

