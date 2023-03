A- A+

CELEBRIDADES Eliezer fica fora de prédio e faz piada com harmonizações faciais: 'Nem minha portaria me reconhece' Ex-BBB casou com Viih Tube, que está grávida de Lua, em casa

Não é de hoje que a web faz piada com as harmonizações faciais do ex-BBB Eliezer. A maior parte delas faz piada com o fato de que a filha dele com a youtuber e também ex-BBB Viih Tube, Lua, não terá como ser parecida com o pai. Isso porque são inúmeras as transformações físicas já feitas por ele, que, aliás, não esconde de ninguém as intervenções que já fez.

Nesta quarta-feira, ele mesmo resolveu embarcar na brincadeira. Barrado de fora do prédio, com o rosto não detectado pela câmera de reconhecimento facial, tirou uma foto e postou em seu perfil: "Nem a minha portaria está me reconhecendo". Na terça-feira, Eliezer e Viih Tube casaram em segredo, em casa, sem a presença de convidados.

Quando entrou no "BBB 22", ele já havia feito vários tratamentos. Depois de sair da casa, ele continuou as transformações: fez implante nos cabelos e na barba, rinoplastia, colocou lentes de contato dental, preencheu o maxilar, botou botox, fez preenchimento labial e tratamentos na pele.

