Eliezer, Fred Nicácio e mais: confira os participantes do BBB que fizeram harmonização facial

As harmonizações faciais estiveram no centro de um debate nas redes sociais após Fred Nicácio, participante do BBB 23, fazer comentários sobre a aparência do seu colega de confinamento, Bruno. Enquanto estava no "Quarto Secreto", Fred disse que Bruno "não chama a atenção pela beleza" e complementou: "Todo mundo aqui é bonito. Bota o Bruno no meio aqui, ele destoa do resto".

Logo depois, os internautas conseguiram resgatar fotos antigas de Fred antes dos procedimentos estéticos. Confira o antes e depois do brother:

Outros ex-BBBs, como Rodrigo Mussi, Eliezer, Vyni e Caio Afiune também já passaram por procedimentos estéticos parecidos. Confira:

Rodrigo Mussi

O ex-BBB Rodrigo Mussi participou do programa em 2022. Logo após ser eliminado, ele disse em uma entrevista ao programa "Fora da Casa", do GShow, que tinha feito harmonização facial e botox antes de entrar na casa.

Eliezer

Também participante do "BBB 22", Eliezer é adepto de procedimentos estéticos. Dentro da casa, o brother afirmou que tinha investido cerca de R$ 15 mil em procedimentos para entrar no reality. Quando saiu da casa, Eliezer fez rinoplastia e preechimento de barba e cabelo.

Viny

O ex-BBB Viny, do BBB 22, também revelou ter feito procedimentos estéticos depois de sair do programa. Ele afirma que colocou botox e ajustou os dentes.

Caio Afiune

Caio participou do "BBB 21" e é mais um que fez procedimentos estéticos depois de sair do programa. Além de uma harmonização facial, o ex-BBB também passou por um transplante capilar e lipoaspiração.

