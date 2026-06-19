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FAMOSOS Eliezer rebate críticas após esconder presente de Viih Tube dentro de cueca: "Cristão também transa" Empresário, de 36 anos, responde comentários de seguidores que consideraram atitude pouco compatível com postura de homem evangélico

O ex-BBB Eliezer usou as redes sociais para rebater uma série de críticas que passou a receber após mostrar uma "surpresa amorosa" que tentou fazer para a esposa, a também ex-BBB Viih Tube, no Dia dos Namorados, na última sexta-feira (12).

Na ocasião, ele comprou um modelo de óculos que a influenciadora digital gostaria de ter e escondeu o estojo dentro da cueca. Viih Tube, porém, não aprovou a "brincadeira", como expôs num vídeo. E o empresário, de 36 anos, se tornou alvo, então, de opiniões negativas de seguidores, que consideraram a postura pouco compatível para um "homem evangélico", como escreveram alguns internautas.

Na noite da última quinta-feira (18), o ex-BBB publicou um vídeo em que se defende das críticas. "Como é que cristão tem filho? É pela cegonha? Cristão também transa", afirmou ele, frequentador de uma igreja batista. "Não era qualquer mulher que estava no vídeo. Era a minha mulher, e eu estava falando que queria namorar minha mulher no Dia dos Namorados. Como isso não é ser cristão?", questionou, recebendo o apoio de uma funcionária, também no vídeo.

Após a publicação, parte dos seguidores demonstrou solidariedade ao influenciador digital. "Será que cristão namora pela pensamento?", ironizou uma seguidora de Eliezer. "A pior coisa que existe é a hipocrisia de muitos cristãos", comentou outra pessoa.

Ao resumir os acontecimentos, Eliezer brincou com a "sequência de derrotas", já que a própria Viih Tube — com quem tem os filhos Lua, de 2 anos, e Ravi, de 1 ano — não curtiu a "brincadeira sexual" e brigou com ele na ocasião. "Não consegui fazer a surpresa, não tive lero lero, tive o presente rejeitado, dormi no cinema e ainda tive que pedir desculpas para ela e para as pessoas pela minha grosseria desnecessária", resumiu o ex-BBB, em tom bem-humorado.

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