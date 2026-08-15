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MATRIMÔNIO

Presente de R$ 13 mil, cor laranja proibida e mais: como será o casamento de Viih Tube e Eliezer

Celebração de três dias ocorre em uma fazenda de Porto Feliz, no interior paulista

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Casamento vai acontecer em uma fazenda no interior paulistaCasamento vai acontecer em uma fazenda no interior paulista - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Está tudo pronto para Viih Tube e Eliezer dizerem o tão sonhado “sim” neste sábado (15). A celebração será realizada na Fazenda Capela do Bosque, em Porto Feliz, no interior paulista.

Os convidados terão uma programação de três dias, que começou com a união civil na sexta-feira (14) e inclui a cerimônia religiosa, a festa e um encontro de despedida no domingo.

Entre os preparativos, o casal definiu desde as regras para os looks até uma lista de presentes com opções que ultrapassam R$ 12 mil.

O que não vestir
Quem recebeu o convite também ganhou instruções sobre o visual esperado para a ocasião. Segundo informações da revista Quem, o código de vestimenta escolhido pelos noivos é esporte fino/passeio.
 

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Para as mulheres, a sugestão é apostar em vestidos leves e tons vibrantes, mas algumas cores ficaram exclusivas para o cortejo: terracota, laranja e verde-oliva foram destinadas às madrinhas. O branco também deve ficar de fora — a recomendação aparece no site acompanhada de um “claro, risos”.

Entre os homens, a gravata é opcional e a orientação segue a linha do esporte fino. A preferência é por tonalidades claras e pastéis. Já os ternos verde-musgo devem ser evitados, pois a cor foi escolhida para os padrinhos.

Casório no bosque
A Fazenda Capela do Bosque ocupa uma área de aproximadamente 24 mil metros quadrados e reúne espaços cercados por muito verde, com jardins, mata preservada e árvores centenárias.

A propriedade ainda oferece um spa e uma capela particular, além do Jardim das Jabuticabeiras, alternativa para uma cerimônia ao ar livre.

Para a recepção, o casal terá à disposição o Salão do Bosque, com vista para a paisagem e espaço para até 900 pessoas. Estacionamento e heliponto completam a estrutura.

Três dias de festa
Viih Tube e Eliezer chegaram ao espaço na sexta-feira (14), onde vão permanecer junto dos convidados durante o fim de semana.

Depois do casamento civil, a programação segue neste sábado com a cerimônia religiosa e a festa. Já no domingo (16), os recém-casados pretendem reunir os convidados novamente para um “sushi de despedida”, encerrando oficialmente os festejos.

Presentes caros
A seleção de mimos para os noivos reúne desde objetos para a casa até experiências planejadas para a lua de mel na Itália.

O item de maior valor é uma estadia para os dois na Costa Amalfitana, de R$ 12.861,43. Também é possível presentear o casal com o aluguel de um carro, que custa R$ 5.790,92, uma hospedagem em Capri, por R$ 4.150,62, ou um passeio de barco pela Sardenha, avaliado em R$ 3.607,53.

Para a casa, há opções de diferentes categorias, incluindo eletrodomésticos e produtos de marcas de luxo. Entre os itens mais caros estão dois aparelhos de jantar de 30 peças, vendidos por R$ 6.959,06 cada.

A lista também oferece um conjunto de jantar e um faqueiro com 130 peças, ambos custando cerca de R$ 5,8 mil.

Vida de influencer
Nem mesmo o casamento escapou do planejamento para as redes sociais. Viih revelou que montou uma relação de ideias em um aplicativo para orientar os profissionais responsáveis pelos registros do evento.

A lista reúne trends e vídeos que devem ser feitos em diferentes momentos, desde a preparação até o fim da celebração. Ao todo, o casal contratou quatro equipes, entre profissionais de stories, fotografia e vídeo, com uma das equipes dedicada ao conteúdo para o YouTube e outra a outros formatos.

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