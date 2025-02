A- A+

Big Brother Brasil Após tretas no Sincerão, enquete do BBB 25 aponta eliminação de participante com 50% dos votos; veja Quem está no paredão desta semana são os brothers Diogo Almeida, Vilma e Vitória Strada, que chamaram atenção em "lavação de roupa suja"

A várias tretas e discussões na noite da última segunda-feira (24), no BBB 25, durante a dinâmica do Sincerão, podem ter sido definidoras para o resultado do paredão.

Afinal, quem deixará o reality show nesta terça-feira (25)? Estão na berlinda Diogo Almeida, Vilma e Vitória Strada, figuras que se destacaram por posicionamentos contundentes na "lavação de roupa suja" feita na última noite.

Enquetes realizadas por diferentes sites e perfis apontam a eliminação de um participante com mais de 50% dos votos. As prévias da votação não indicam margem para empates.

Mas há um porém: nas redes sociais, a movimentação fortíssima das torcidas pode acabar mudando o placar.

As principais pesquisas monitoradas pelo O Globo apontam que Vilma será eliminada do reality show com mais ou menos metade dos votos dos espectadores.

Na enquete feita pela coluna Play, do Globo, a mãe de Diogo Almeida aparece com 50,92% dos votos. Na sequência, surgem Vitória Strada (com 38,16% dos votos) e Diogo Almeida (com 11,14%).

Nas redes sociais, defensores da eliminação de Vilma afirmam que a carioca de 68 anos pouco se manifesta no jogo — e que ela poderia se colocar com mais firmeza nas dinâmicas que ocorrem no programa.

"Ela é a maior planta do BBB", comentou um internauta por meio do X. "O que a Vilmoca vai fazer nesse jogo se ficar? Pelo menos o Diogo e Vitória tem alguma narrativa", escreveu outra pessoa no microblog.

Cactos podem mudar o jogo?

Na disputa contra mãe e filho, Vitória surge em desvantagem. Ou não.

As torcidas de Diogo e Vilma declararam votos na adversária enquanto os administradores dos perfis digitais de Vitória miraram os votos contra Diogo.

Por outro lado, torcedores de Diego Hypolito e Guilherme — que, nos últimos dias, se aproximaram da atriz no confinamento — acabaram reforçando a campanha realizada por Vitória.

E mais. Fãs da ex-BBB Juliette, a turma autodenominada "Cactos", uniram forças na internet para apoiar Vitória, que é muito amiga da campeã do BBB 21.

O lema dessa torcida é o seguinte: para alcançar a meta — a eliminação de Diogo, como desejam os administradores dos perfis digitais de Vitória —, é preciso ignorar enquetes e pesquisas e ter foco total na votação oficial do programa, realizada pelo site "gshow".

Desde o último domingo (23), quando o paredão foi definido, a hashtag "Fora Diogo" permanece em primeiro lugar no X diante da força desse movimento.

Alçada ao posto de "craque do jogo" pelo time de jurados do Sincerão — formado pelos ex-BBBs Ana Paula Renault, Naiara Azevedo e Ricardo Alface —, Vitória Strada acabou se tornando a protagonista do programa nesta semana.

Atacada e menosprezada por Camilla, com quem mantinha um laço muito estreito no reality show, a atriz de 28 anos chamou atenção ao reagir à postura da colega e reclamar do fato de não ser ouvida.

