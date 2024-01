A- A+

bbb 24 Eliminação, lágrimas, discussões e teorias: confira resumo desta madrugada no BBB 24 Com saída de Lucas Pizane, os participantes começam a duvidar de outros brothers

Após eliminação do baiano Lucas Pizane, que deixou o programa com 8,35% de votos do público, a madrugada desta quarta (17) na casa do Big Brother Brasil foi movimentada com discussões, lágrimas, teorias e alívio entre os participantes.

Com o discurso de Tadeu falando sobre posicionamento, algumas respostas foram dadas aos brothers. O paulista Nizam, em conversa com o pagodeiro Rodriguinho e a carioca Fernanda, acredita que os próximos eliminados possam ser pessoas do grupo deles, caso caiam no paredão.

“Isso pode significar que o público está contra o nosso posicionamento”, revela o brother.

6) Nizam fala sobre a possibilidade de Pizane ter falhado em se posicionar contra falas dele e de Rodriguinho https://t.co/9DO8dUxicI — Tracklist (@tracklist) January 17, 2024

Além de Nizam, outra participante que se mostrou abalada com a eliminação do baiano foi a influencer Vanessa Lopes. No quarto gnomo, a sister caiu no choro e se questionou se foi burra em acreditar no Nizam.

Ainda no quarto gnomo, Vanessa explica para Mc Bin Laden e Luigi o conceito do livro inspirado no programa que ganhou antes do confinamento, mas a conversa acaba em uma discussão entre o funkeiro e a influencer por ele não concordar que a sister confie no Nizam.

9) Vanessa se estressa com MC Bin Laden e o assunto de não confiar em Nizam https://t.co/AidF8RsJU9 — Tracklist (@tracklist) January 17, 2024

“Você encontra sempre um jeito de defender o errado, mano, o injustificável” desabafa o cantor.

Bin Laden para Vanessa: "Você encontra sempre um jeito de defender o errado mano, o injustificável..." #BBB24



PISA MAIS BIN LADEN pic.twitter.com/hFvhBjD22j — Bia (@biafuturo) January 17, 2024

Algumas teorias começam ser formadas entre os grupos; uma delas é a da modelo Yasmin Brunet, que revela em conversa com a cantora Wanessa que acredita que Lucas foi eliminado por conta de conversas polêmicas de teor sexual no quarto do líder entre Rodriguinho e Nizam.

Ainda sobre as conversas no quarto do líder, Wanessa e Yasmin resolvem questionar o pagodeiro sobre o assunto e ele contornou a situação.

24) Yasmin e Wanessa questionam Rodriguinho sobre as conversas polêmicas no quarto do líder. Ele distorce o que aconteceu. https://t.co/ZS7VReAhxT — Tracklist (@tracklist) January 17, 2024

Ao ver Vanessa Lopes abalada e cogitando desistir do programa, Isabelle aconselha a sister se soltar mais e aproveitar o programa para se promover na área da dança e não perder as chances que ele tem.

"Dance, você veio aqui pra isso. Esse é o teu trabalho! Quando sair daqui, campeã ou não, você via ter que trabalhar, não vai? E as marcas não te linkam com teu trabalho da dança? Tu vai perder a chance de estar na Globo e dançar? Seja você! Os teus seguidores podem não estar te reconhecendo."

Os que foram salvos da berlinda comemoraram a permanência no programa com um clássico do reality, pulando na piscina. Beatriz teve 28,44% dos votos do público e Davi 63,21%.

bia e davi pulando na piscina, a câmera cortado pra cara do rodriguinho e voltando pra bia e davi comemorando na piscina, perfeito #bbb24 pic.twitter.com/lnRXm63ndd — gaby (@onethurzin) January 17, 2024

