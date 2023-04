A- A+

bbb 23 Eliminação, novo líder e Paredão formado: saiba o que aconteceu na madrugada do BBB 23 O programa está no modo "acelerado" e falta apenas 8 dias para a final

O BBB 23 está acelerado! Neste domingo (16), foi a vez da casa se despedir de Sarah Aline com 58,2% dos votos. Agora, seis brothers continuam na disputa pelo prêmio.

Novo líder

Ricardo conquistou a nova prova do Líder e um novo Paredão foi formado na casa. Ele indicou Amanda e Domitila foi a mais votada da casa. Já Larissa foi puxada pela pernambucana no Contragolpe. Após a decisão, Larissa não segurou as lágrimas e desabafou com as aliadas do Quarto Deserto sobre os receios de encarar a berlinda ao lado de Amanda e Domitila Barros.

"Desde quando eu entrei aqui, eu falava para o Fred [Nicácio], que a Domitila tinha muitas chances aqui. Ela é a favorita do público. E a Amanda, desde a seletiva, sempre falei que tinha muito potencial, e eu vou para o Paredão com as duas", disse a sister.

Treta!

Após a formação da berlinda, o clima fechou na casa. Amanda ficou indignada com a justificativa usada por Ricardo para indicá-la ao Paredão, e o assunto rendeu por boa parte da madrugada. "Tive sempre o maior cuidado pra falar com ele, ficava ali, chegava pra ele: 'Você está certo'. Pra falar agora que eu não me posiciono? Me posicionei a favor dele várias vezes. Só que, se ele não presta atenção, o problema não sou eu, é ele", desabafou a sister.

Ricardo, por sua vez, desabafou com Domitila Barros que gostaria de ter se explicado melhor durante a justificativa do voto. Para a modelo, ele contou que percebia a médica se anular no jogo enquanto ainda dormia no Quarto Deserto.

"Eu não vi a Amanda jogar. Eu não vi. Eu estava lá [no Quarto Deserto]. Eu vivi aquela parada. Ela mesmo se anulava. As pessoas calavam a boca dela, cortavam ela e ela só falava: 'eu não vou falar então'. E o jogo seguia, aí doava o voto", contou o biomédico.

Amanda x Ricardo

Amanda não superou a indicação de Ricardo ao longo da madrugada. Depois dos primeiros desabafos com as sisters, a médica decidiu ir diretamente confrontar Ricardo sobre a justificativa do biomédico durante a formação da berlinda. O brother se manteve firme em seu posicionamento, e os dois expuseram seus pontos.

Depois da lavação de roupa suja com Ricardo, Amanda foi até as aliadas contar o papo que teve com o brother. A sister disse que o biomédico disse que ela se anulava para escapar da berlinda e afirmou que, apesar dele dizer que não tem medo do Paredão, era ele quem agia dessa forma.

