Big Brother Brasil Eliminada do BBB 25, Giovanna fala de cirurgia no rosto e transformação radical no visual Irmã de Gracyanne Barbosa relata como foi processo de correção da posição do maxilar com procedimento conhecido como ortognática

Após ser eliminada do BBB 25 na última terça-feira (4), Giovanna discorreu abertamente, pela primeira vez, acerca da cirurgia plástica delicada a que foi submetida, em 2022, para corrigir os ossos da face.

O assunto vem repercutindo entre o público desde que foram divulgadas imagens comparando o antes e o depois do visual da moça. Nesta quarta-feira (5), em entrevista ao programa " Mais você", apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, a jovem de 25 anos reconheceu que a transformação foi radical, mas reforçou que a "questão estética foi um bônus".

A médica veterinária, irmã Gracyanne Barbosa — que permaneceu no BBB - Big Brother Brasil dentro de um Quarto Secreto e retornará, em breve, à casa do confinamento —, detalhou a cirurgia pela qual passou dois anos atrás.

Ela afirmou que chegou a ficar dois meses sem mastigar direito. "A cirurgia ortognática mudou a minha vida, e não só esteticamente. Mudou a qualidade de vida e do sono. Eu tinha muita apneia do sono, sentia dores de cabeça constantes...", relatou ela.

A intervenção cirúrgica conhecida como "ortognática" busca corrigir desalinhamentos nos ossos do rosto e nos dentes. Para além do apelo estético, o procedimento ambém melhora a qualidade de vida, principalmente ao facilitar a respiração e o sono, como reforçam médicos e especialistas no tema.

Esta é a mesma cirurgia à qual a adolescente Rafaela Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, foi submetida recentemente.

Além disso, a cirurgia varia de acordo com a abordagem dependendo da disfuncionalidade observada pelo cirurgião. São elas:

Assimetrias: maxilares tortos;

Atresia de maxila: mordida cruzada posterior ou maxilar estreito;

Retrognatismo: mandíbula pequena e projetada para trás;

Prognatismo: mandíbula grande e/ou maxilar pequeno e projetado para frente;

Disfunção da ATM (articulação temporo-mandibular).

"Eu teria que ter nascido com os ossos certinhos. Mas vim com essa má formação", detalhou Giovanna ao revelar que tinha prognatismo — ou seja, seu queixo e maxilar eram recolhidos, projetados para trás.

"Então, os médicos recalcularam do jeito que eu tinha que ter nascido. Eles melhoraram a mandíbula, preencheram o queixo e algum osso fundo da face. No meu nariz, também fiz a cirurgia de desvio de septo e levantei a pontinha porque eu tinha obstrução também. Então, a respiração melhorou muito", acrescentou a ex-BBB.

Giovannau contou, na mesma ocasião, que se surpreendeu com as mudanças no visual após a cirurgia. E que precisou se preparar psicologicamente para se adaptar à própria imagem nova.

"Não imaginei que eu fosse mudar tanto. Eu tinha a autoestima muito baixa. Então, todo o processo de pós-cirurgia foi muito bom. A cada dia que eu ia evoluindo, eu ficava feliz", detalhou.

