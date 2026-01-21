A- A+

BBB 26 Eliminada do BBB 26, Aline Campos reage a vídeo com comentário de Ana Paula: "Ela é baixa" No Bate-Papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, atriz reviu trecho de programa do Multishow de 2016

Após se tornar a primeira eliminada do BB 26, na noite desta terça (20), a atriz Aline Campos participou do do Bate-Papo BBB com Ceci Ribeiro e Gil do Vigor. Na entrevista, a atriz reagiu ao vídeo com comentário de Ana Paula Renault feito em 2016, durante o programa TVZ do Multishow.

"Foi pior do que eu imaginava. Foi pior do que o que eu falei para ela. Ela é baixa. Foi pior! Executiva de filme pornô...foi pior", diz Aline.

Ceci Ribeiro explicou para a entrevistada que o vídeo viralizou nas redes depois do embate entre as duas, por isso mostrar para ela saber o que ela achava das falas de Ana Paula.



"Ninguém pode diminuir. Cada um tem uma história de vida, as dores que passam, os estereótipos que são criados em cima da imagem para poder chegar onde se chega. Pode ser que para algumas pessoas isso tenha sido só uma brincadeira, só uma zoeira. Quem apanha sente, principalmente se você apanha em cima de uma ferida que já existiu. Ela está perdoada nesse sentido", afirma Aline.



Depois, a atriz disse estar aliviada de não mais precisar ver a rival após a eliminação. "Na verdade, eu não vou precisar nunca mais olhar para a cara dela. Então, isso é maravilhoso assim...", completou.

