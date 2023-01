Eliminada, Marília comenta que se sentiu mal em relação a Fred Nicácio

A- A+

Marília foi a primeira eliminada do BBB 23 após ter sido enviada para o Quarto Secreto ao lado da sua dupla, Fred Nicácio, que voltou para a casa. E como já é de praxe, o eliminado da semana participa do Bate-Papo BBB, do Gshow, comandado por Vivian Amorim e Patrícia Ramos.

Marília falou sobre a sua relação com Fred e analisou sua curta participação no reality. A ex-sister revelou que sempre teve uma auto-cobrança muito grande e que isso surgiu há muito tempo, bem antes de entrar no programa. "Tudo eu acho que posso melhorar, que pode ser melhor, que eu tenho algum problema. Então, quando ele falava e dizia: É eu tenho que rever. Pode ser que ela tenha razão", comentou.

Após ver algumas cenas de Fred Nicácio, ela mudou de opinião. Questionada por Patrícia se ela acreditava que os votos que a dupla recebeu para o Paredão foram por sua causa, Marília respondeu: "Não vou mentir para o público. Fiquei muito mal, não vou mentir, de acreditar que eu tenho algum problema".

Patrícia Ramos ainda ressaltou que Marília acabou escolhendo Fred Nicácio para o seu pódio no Jogo da Discórdia. "Coloquei porque eu não queria ser vista por ficar o tempo todo com menino e não colocá-lo no pódio. Ele é uma pessoa bacana, mas sentia uma rejeição dele", admitiu.

Veja também

bbb 23 Festa do BBB 23 desta sexta-feira (27) terá show de Skank