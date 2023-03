Eliminado do BBB 23, Fred Desimpedidos decide não participar da repescagem

A- A+

Fred Desimpedidos, eliminado do BBB 23 nesta terça-feira (21), desistiu de participar da dinâmica de repescagem do programa. Após ter sua derrota no Paredão anunciada por Tadeu Schmidt, o youtuber encontrou com os outros nove eliminados do reality, mas decidiu não seguir na disputa por uma nova chance no jogo.

O público escolherá, entre os ex-participantes, duas pessoas para retornar ao programa. Confinados na Casa do Reencontro, os eliminados ouviram do apresentador que poderiam desistir naquele momento. Foi quando Fred manifestou sua vontade de não continuar.



“Quero sair com uma boa lembrança e não correr o mínimo risco de apagar isso”, afirmou o youtuber, que apontou a saudade do filho e o desgaste emocional das últimas semanas como algumas das razões da sua decisão.

