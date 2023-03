A- A+

BBB 23 Eliminado Fred Nicácio deixa mensagem alto astral para participantes; confira o recado Eliminado com com 62,94% dos votos, ele deixou uma mensagem de vídeo repleta de desejos bons para os confinados do programa

Após a sétima eliminação do Big Brother Brasil 23, os paticipantes se reuniram na sala para ouvir o Recado do Eliminado desta semana. Fred Nicácio, eliminado com com 62,94% dos votos,deixou uma mensagem de vídeo repleta de desejos bons para os confinados do programa.

"Não se esqueçam de buscar a essência de vocês, valores, escrúpulos, ética, moral, tudo isso conta muito. Não tentem escrever uma história bonita, escrevam uma história que vocês tenham orgulho. Consciência tranquila sempre".

O médico ainda se desculpou sobre qualquer coisa que tenha feito a alguém dentro da casa, dizendo que "nunca foi intencional". Ele terminou o vídeo desejando "coragem, força, luz e muito axé" para todos.



Os participantes aplaudiram Fred Nicácio, enquanto Domitila Barros, emocionada, se encaminhou sozinha para a área externa da casa. "Saudade", diz a miss sendo amparada por Sarah Aline e Marvvila. "Quase parou de gaguejar. Quando ele está bem ele gagueja menos", observou Domitila.



Marvvila comentou que achou Fred muito bem no vídeo, diferente de sua postura após a eliminação "Ele estava muito cabisbaixo, estava nítido pra gente que conhecia ele, né. Parece que com o tempo ele já foi recuperando".

