A- A+

CINEMA "Elio": dubladores brasileiros falam sobre dar voz aos personagens da nova animação da Pixar A atriz Juliana Paiva, estreante na dublagem, interpreta Olga, tia do protagonista do filme

“Elio”, nova animação da Disney e Pixar, estreou nos cinemas nesta quinta-feira (19). No Brasil, o filme conta com um elenco de dubladores experientes, além da estreia da atriz Juliana Paiva na dublagem.

“É uma realização profissional com sabor de infância”, afirmou a artista carioca, conhecida por seus papéis em novelas, durante coletiva de imprensa. Juliana empresta sua voz para Olga Sólis, tia do protagonista Elio.

“Eu tinha muita vontade de dublar. Sou apaixonada por filmes de animação, principalmente os da Disney e Pixar. Aprendi muito com vários deles e tenho lembranças afetivas de músicas, histórias e mensagens. Fiquei muito feliz com a oportunidade, sabendo também da responsabilidade, já que isso vai ficar no registro de muitas crianças”, pontuou a atriz.



No longa-metragem, o pequeno Elio mora com a tia em uma base militar, após perder os pais. Depois de ver uma exposição sobre vida fora do planeta, ele sonha em ser abduzido. Ao ser teletransportado por alienígenas, o menino conhece o Comuniverso, organização que reúne representantes de diferentes galáxias.

“Conforme fui mergulhando mais no universo de ‘Elio’, fui me apaixonando e entendendo todos os recados que essa animação traz. Está esteticamente muito convidativa, divertida, mas é, mais do que tudo, um mergulho em si. É uma aventura sobre seu lugar no mundo, pertencimento e a possibilidade de ressignificar quando a vida te dá uma rasteira”, afirma Juliana.



Zeca Rodrigues, dublador com 20 anos de carreira, vive o Lord Grigon, antagonista do filme. O senhor da guerra do planeta Hylurg é, à primeira vista, violento e orgulhoso, mas acaba deixando transparecer outras camadas ao longo da trama, especialmente quando o assunto é Glordon, seu bondoso filho.

“O grande ‘lance’ do Grigon é quando ele consegue enxergar o filho. Até então, ele só vê o sucessor dele e não um ser individual, com desejos e vontades próprias. Essa desconstrução só consegui imprimir na voz por conta do meu repertório de vida e da ajuda que tive em estúdio do Thiago Longo, que dirigiu o elenco de voz nacional”, apontou Zeca.

Elio foi dublado por Lorenzo Tironi, de 12 anos. Já Grigon recebeu voz de Danylo Miazato, de apenas 8. O elenco de voz nacional traz ainda nomes como Marcio Marconato (Embaixador Helix), Shallana Costa (Embaixadora Turais), Júlia Ribas (Embaixadora Questa) e Márcia Regina (Ooooo).

Em inglês, a animação traz as vozes originais de Zoe Saldaña como Tia Olga, Brad Garrett como o Lorde Grigon, Jameela Jamil como a Embaixadora Questa e Yonas Kibreab como o pequeno Elio.

Veja também