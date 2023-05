A- A+

TACA MAIS MÚSICA Elis Regina ganha tributo no Shopping Tacaruna Cantora pernambucana Sheyla Costa interpreta clássicos de Elis, na programação do Taca Mais Música desta quinta-feira (11)

Elis Regina será celebrada nesta quinta-feira (11) no palco do projeto "Taca Mais Música", no Shopping Tacaruna, com clássicos interpretados pela cantora pernambucana Sheyla Costa.



Com acesso gratuito, o show, marcado para as 19h, acontece na área gourmet do mall (pisso térreo). No repertório, "O Bêbado e a Equilibrista", "Nossos Pais" e "Romaria" integram o set list da noite.





Samba na programação

Para a próxima semana, precisamente na quinta-feira, 18 de maio, o samba vai ser o protagonista da programação, sob o comando da cantora Gabi do Carmo, que ficará à frente do tributo a Alcione.



"Meu Vício é Você", "Sufoco", "Não Deixe o Samba Morrer" e "Mulher Ideal" são algumas das canções que serão entoadas por Gabi, a partir das 19h.



Finaliza a programação de maio do projeto "Taca Mais Música" a cantora Cy Andrade, com show-tribuito à saudosa Rita Lee - que partiu na última segunda-feira (8), em casa, ao lado da família.



"Erva Venenosa", "Lança Perfume", "Mania de Você" e 'Ovelha Negra", entre outros clássicos da "Rainha do Rock".

Serviço

Taca Mais Música - Tributo a Elis Regina com a cantora Sheyla Costa



Quando: nesta quinta-feira (11), 19h

Onde: Shopping Tacaruna



Área Gourmert (pisso térreo)

Acesso gratuito



Programação:

11/05 - Sheyla Costa – Tributo a Elis Regina

18/05 - Gabi do Carmo – canta Alcione

25/05 – Cy Andrade – canta Rita Lee

Veja também

CULTURA Saiba quem é Luiz Joaquim, novo coordenador do Cinema da Fundação