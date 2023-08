A- A+

MÚSICA Eliza Mell lança novo show na festa Brega Naite das Antigas; confira informações de ingressos O repertório de "The Best of Brega" reúne sucessos da cantora e clássicos da música brega

A cantora Eliza Mell estará na programação da festa Brega Naite das Antigas, neste sábado (19), às 22h, no Armazém 14. Ela aproveita a ocasião para lançar seu novo show, intitulado “The Best of Brega".

O repertório da apresentação traz os sucessos cantados por Eliza desde os anos 2000, além de clássicos da música brega. O show é promovido pela Golarrolê, com direção geral de Nando Veloso.

O público que comparecer ao Brega Naite das Antigas também vai poder acompanhar os shows de Sheldon, Banda Vício Louco e dos DJs Allana Marques, Original Dicopy e Vands.



Serviço:

Brega Naite das Antigas

Neste sábado (19), às 22h

No Armazém 14 (Av. Alfredo Lisboa, Bairro do Recife)

Os ingressos a partir de R$ 90, à venda no Sympla



Veja também

TEATRO GUARARAPES Ney Matogrosso retorna ao Recife com show "Bloco na Rua", no Teatro Guararapes