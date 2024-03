Elizabeth Hurley diz que se sentiu 'segura' em cenas de sexo dirigidas pelo filho; veja trailer

A- A+

Elizabeth Hurley, de 58 anos, aparece em cenas quentes de sexo no seu filme mais recente, "Strictly confidential". Atrás da câmera, estava seu filho, Damian Hurley, que estreia na direção de um longa. Em entrevista dos dois ao programa Acess Hollywood, no último sábado (16), a atriz britânica se mostrou muito à vontade com o processo.

"Tê-lo lá significou que eu me senti segura e cuidada", afirmou a atriz.

Na trama, Elizabeth Hurley interpreta Lily, uma mulher que tenta descobrir a verdade sobre o misterioso suicídio de sua melhor amiga. Ela acaba se envolvendo com Natasha, interpretada pela atriz Pear Chiravara.

Sobre as cenas de sexo, Elizabeth disse que “não eram necessariamente coisas que eu sempre fiz em filmes antes”, mas que ter seu filho na direção a deixou muito confortável.

"Estou relaxada na frente dele. Ele cuida de mim... é relaxante saber que há alguém por trás das câmeras cuidando de você", afirmou.

Veja o trailer de "Strictly confidential":

