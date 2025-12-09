A- A+

true crime Elize Matsunaga aparece em foto nas redes sociais e fã detalha o encontro: "Ela foi fofa" Usuário do TikTok encontrou a ex-presidiária em Franca, no interior de São Paulo

A imagem de Elize Matsunaga ao lado de um internauta viralizou nas redes sociais. Em um vídeo publicado no TikTok neste domingo (7), o homem identificado como Bruno Ferrari contou detalhes sobre a ex-detenta, que voltou a ser assunto após virar personagem da série “Tremembé”, do Prime Video.

Ao abordar a ex-presidiária passeando em Franca, no interior de São Paulo, o usuário a abordou pedindo uma foto. “Ela foi super simpática, perguntou onde eu morava. Mas eu estava morrendo de medo, porque ela mesma disse que adorava comer um veado ao molho de ervas. Brincadeiras à parte”, disse.

Bruno contou como se sentiu após o encontro: “Ela foi fofa, muito simpática comigo e com minha tia. Eu gelei, porque sou muito fã dela. Mas foi isso, deu certo e ela seguiu a vida dela”.



Elize Matsunaga ficou nacionalmente conhecida após assassinar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Matsunaga, então CEO da Yoki Alimentos, em 2012. Condenada a 19 anos e 11 meses de prisão, ela teve a pena reduzida e, atualmente, está em liberdade condicional.

Ao sair da prisão, a ex-detenta chegou a trabalhar como motorista por aplicativos. De acordo com o internauta que a encontrou em Franca, ela teria montado um negócio voltado para a confecção de roupas para pets, já que aprendeu a costurar no período em que esteve presa em Tremembé.

Veja também