"Fiz terapia": Lorena Comparato revela preparação para viver Elize Matsunaga em filme da Netflix

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“Elize: Sombras de Uma Mulher”, que estreia nesta quarta-feira (22) na Netflix, aborda sob o olhar da ficção uma história que estampou manchetes de jornais. Protagonizado por Lorena Comparato, o filme retrata o caso real de Elize Matsunaga, condenada à prisão por assassinar e esquartejar o marido em 2012.

Raphael Montes, autor de “Bom Dia, Verônica”, “Beleza Fatal” e “Dias Perfeitos”, escreveu o roteiro do longa-metragem em parceria com Mariana Torres. Felipe Vellas dirigiu o suspense psicológico, que desvenda o passado de Elize e seu conturbado relacionamento com Marcos Matsunaga, herdeiro e diretor executivo da Yoki, montando o quebra-cabeça de acontecimentos que culminaram no crime que chocou o Brasil.

Ao perceber a complexidade da personagem, Lorena Comparato entendeu que interpretá-la seria uma oportunidade única como atriz. “Me interessei muito por contar uma história que gera discussões sobre temas como gênero, classe social, violência e desarmamento. O roteiro escolheu o caminho de contar os fragmentos e as sombras dessa mulher que está ‘em pedaços’, tudo sob o respaldo da ficção, sem a pretensão de ser um documentário”, afirmou a artista, em entrevista concedida a um grupo de jornalistas.

Condenada inicialmente a 19 anos e 11 meses de prisão, Elize Matsunaga cumpriu 10 anos em regime fechado e, desde 2022, cumpre liberdade condicional no interior de São Paulo. Para a composição de seu trabalho, Lorena não buscou contato direto com ela ou qualquer outro envolvido no caso, mas se aprofundou em uma pesquisa de laudos do processo, depoimentos da personagem, reportagens, artigos e o documentário “Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime”, que também foi produzido pela Boutique Filmes para a Netflix.

A preparação emocional também foi fundamental para que a atriz conseguisse mergulhar em uma história com desfecho tão trágico. Além de todo o respaldo e cuidado da equipe envolvida no projeto, Lorena apostou no suporte psicológico profissional. “Fiz terapia durante todo o processo. Sou acompanhada há muito tempo pela psiquiatra Cecília Gross, que também faz consultoria para o audiovisual. A gente fazia sessões específicas para mim e outras para a Elize, tentando entender a psiquê dela, o que me ajudou a distanciá-la totalmente de mim”, explicou.

Outro suporte fundamental para a artista veio da família, em especial de sua irmã, Bianca Comparato, com quem ela divide o ofício da atuação. “Como ela tinha acabado de interpretar a Ana Carolina Jatobá [na série ‘Tremembé’], a nossa conexão foi muito no campo pessoal. Ela se preocupou muito com o meu bem-estar emocional, sabendo o quão denso é contar uma história que envolve crimes”, revelou.



Para Lorena, as cenas que retratam a execução do crime foram as mais difíceis de serem gravadas. “Foi emblemático gravar essas cenas com o Henrique Kimura [que viveu Marcos]. Também usamos próteses [de partes do corpo humano] e tinha muito sangue [falso]. Sinto que o corpo do artista, às vezes, não consegue discernir muito bem o que é realidade e ficção. Então, essas partes eram muito complicadas de fazer”, confessa.

O filme reproduz com impacto visual cenas que, para serem vistas, exigem “estômago” por parte do público. Como as primeiras imagens de divulgação já denunciavam, o longa também preza pela fidelidade na caracterização dos atores. O elenco traz ainda os pernambucanos Julia Konrad e Gustavo Falcão, além de nomes como Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg.



Com base em todo o material documentado sobre o caso, mas abrindo espaço para certa liberdade criativa, “Elize: Sombras de Uma Mulher” explora a dinâmica turbulenta do relacionamento. Para além do crime e sua investigação, a trama apresenta o histórico da personagem marcado por abuso sexual na infância, prostituição e, durante o casamento, violência psicológica, abandono afetivo e traições.

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