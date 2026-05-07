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Streaming "Elle": série derivada de "Legalmente Loira" ganha primeiro trailer; confira Produção, que estreia no dia 1º de julho, vai mostrar a adolescência da protagonista do filme

“Legalmente Loira” (2001) ganhará uma série derivada mais de 20 anos após o sucesso do filme. Produzida pelo Prime Video, “Elle” ganhou seu primeiro trailer nesta quarta-feira (6).

A série funciona como um prelúdio do longa-metragem, mostrando a adolescência da protagonista Elle Woods, vivida no cinema por Reese Witherspoon. Agora, a personagem é interpretada por Lexi Minetree.

Ambientada em 1995, a produção apresenta a “patricinha” como uma novata no ensino médio. Ela precisa se adaptar à nova vida, após ter que se mudar com a família de Los Angeles para a chuvosa Seattle.



Prevista para estrear no dia 1º de julho, “Elle” foi criada e produzida por Laura Kittrell, que assina como showrunner da série ao lado de Caroline Dries. Além disso, Witherspoon, Lauren Neustadter, Amanda Brown e Marc Platt também estão entre os produtores executivos.

No elenco, estão nomes como June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker e Amy Pietz. Antes mesmo da estreia, a série já teve sua segunda temporada confirmada.

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