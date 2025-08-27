A- A+

CELEBRIDADES Ellen DeGeneres é alvo de novos relatos sobre comportamento abusivo nos bastidores Ex-cameraman relata episódios de pressão e hostilidade na produção do programa, que foi encerrado em 2022 após denúncias de assédio moral

A apresentadora Ellen DeGeneres, de 67 anos, voltou ao centro de uma controvérsia após novas denúncias feitas por um ex-funcionário de longa data de seu programa de televisão "The Ellen DeGeneres Show".

As declarações, divulgadas pelo site britânico Daily Mail nesta terça-feira (26), incluem relatos de que a também comediante teria demonstrado incômodo com funcionários homens que conversavam com sua mulher, a atriz Portia de Rossi, além de desavenças com convidados e exigências consideradas abusivas nos bastidores.

De acordo com um ex-cameraman, que preferiu não se identificar por temer represálias, Ellen teria manifestado aversão ao chef britânico Gordon Ramsay após sua participação no programa. O relato também menciona que executivos, sob influência da apresentadora, teriam pressionado um membro da equipe a adiar uma cirurgia importante do filho para atender à agenda de gravações.





O programa The Ellen DeGeneres Show foi exibido de 2003 a 2022 e encerrou suas atividades pouco depois de denúncias de assédio moral e ambiente de trabalho tóxico virem à tona. À época, Ellen pediu desculpas públicas, mas negou ter conhecimento de irregularidades nos bastidores.

Até o momento, nem DeGeneres nem representantes de sua equipe se pronunciaram sobre as novas alegações.

