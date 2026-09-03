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FAMOSOS Elliot Page diz que esperava mais traballhos após "A Odisseia": "Difícil conseguir papéis" O ator também relembrou a experiência de trabalhar com Christopher Nolan em "A Origem", lançado em 2010

Elliot Page falou sobre os desafios para encontrar novos trabalhos em Hollywood após atuar em "A Odisseia", de Christopher Nolan. Em entrevista ao programa On Film...With Kevin McCarthy, o ator afirmou que gostaria de continuar trabalhando, mas conseguir novos papéis está mais difícil.

Durante a conversa, o apresentador Kevin McCarthy sugeriu que Page provavelmente teria recebido muitas ligações e ofertas após interpretar Sinon no filme. O ator riu e respondeu: "Não, Kevin, não estou. Então, se alguém quiser me ligar."

Questionado se estava fazendo uma pausa na carreira por escolha própria, Page deixou claro que a intenção é continuar atuando, desde que surja a oportunidade de fazer um trabalho que considere adequado.

Experiência com Christopher Nolan

Page também relembrou a experiência de trabalhar com Christopher Nolan em "A Origem", lançado em 2010, quando interpretou Ariadne, antes de sua transição.

"Eu me diverti muito fazendo aquele filme, me diverti muito trabalhando com Christopher Nolan, mas também estava muito desconfortável pessoalmente. Enquanto em um papel como o de Juno, sabe, eu conseguia me sentir um pouco mais confortável e integrado a mim mesmo, ou algo assim", afirmou.

O ator acrescentou que acredita estar em uma fase em que poderia realizar alguns de seus melhores trabalhos e reconheceu que sua posição na indústria mudou desde a transição.

"Eu era visto de uma determinada maneira antes, e agora é diferente, então talvez exista algo em procurar pessoas e tentar criar projetos dessa forma", afirmou. "Mas é um pouco difícil para mim conseguir papéis agora, por razões óbvias."

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