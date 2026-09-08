Ter, 08 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça08/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
rock in rio

Elton John: confira a coleção de looks "faraônicos" do cantor

Britânico foi a grande estrela do Rock in Rio 2026

Reportar Erro
Elton John foi um dos headliners do Rock In Rio 2026Elton John foi um dos headliners do Rock In Rio 2026 - Foto: Pablo Porciuncula / AFP

Babilônico. Faraônico. Não estamos falando de Milton Cunha, mas, sim, de Elton John, embora as redes sociais tenham comparado os dois durante a passagem do britânico pelo Rock in Rio 2026, na segunda-feira (7).

Com um look amarelo e azul, em homenagem ao Brasil, o cantor mostrou por que é um dos mais estilosos do show business desde os anos 1970.

Leia também

• Elton John tieta Gilberto Gil nos bastidores do Rock in Rio: "Lenda"; assista

• Setlist de Elton John no Rock In Rio 2026 teve de "Rocket Man" a "Your Song"

• Elton John publica vídeo raro de show no RJ em 1995 às vésperas do Rock In Rio; assista

Confira na galeria abaixo outros looks dele:

  • Com Eminem, no Grammy de 2001. | Foto: Hector Mata/AFP
    Com Eminem, no Grammy de 2001. | Foto: Hector Mata/AFP
  • Elton John, um dos mais estilosos artistas da música internacional, mostra que até o smoking preto pode ganhar graça extra. | Foto: Angela Weiss/AFP
    Elton John, um dos mais estilosos artistas da música internacional, mostra que até o smoking preto pode ganhar graça extra. | Foto: Angela Weiss/AFP
  • Elton John com o marido, David Furnish, na première do documentário
    Elton John com o marido, David Furnish, na première do documentário "Elton John: never too late", no Festival de Toronto de 2024 | Foto: Geoff Robins/AFP
  • Elton John no festival britânico de Glastonbury, em 2023 | Foto: Oli SCARFF/AFP
    Elton John no festival britânico de Glastonbury, em 2023 | Foto: Oli SCARFF/AFP
  • Elton John na estreia de sua cinebiografia,
    Elton John na estreia de sua cinebiografia, "Rocketman" em Cannes, em 2019, com o ator Taron Egerton | Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Reportar Erro

Veja também

Newsletter