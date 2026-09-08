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rock in rio Elton John: confira a coleção de looks "faraônicos" do cantor Britânico foi a grande estrela do Rock in Rio 2026

Babilônico. Faraônico. Não estamos falando de Milton Cunha, mas, sim, de Elton John, embora as redes sociais tenham comparado os dois durante a passagem do britânico pelo Rock in Rio 2026, na segunda-feira (7).

Com um look amarelo e azul, em homenagem ao Brasil, o cantor mostrou por que é um dos mais estilosos do show business desde os anos 1970.

Confira na galeria abaixo outros looks dele:

Com Eminem, no Grammy de 2001. | Foto: Hector Mata/AFP

Elton John, um dos mais estilosos artistas da música internacional, mostra que até o smoking preto pode ganhar graça extra. | Foto: Angela Weiss/AFP

Elton John com o marido, David Furnish, na première do documentário "Elton John: never too late", no Festival de Toronto de 2024 | Foto: Geoff Robins/AFP

Elton John no festival britânico de Glastonbury, em 2023 | Foto: Oli SCARFF/AFP

Elton John na estreia de sua cinebiografia, "Rocketman" em Cannes, em 2019, com o ator Taron Egerton | Foto: Alberto Pizzoli/AFP

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