Música Elton John e Brandi Carlile lançam álbum "Who Believes In Angels?" Editado via Island EMI Records, o aclamado álbum de estúdio colaborativo já está disponível para pré-venda na UMusic Store

Extraído de milhares de horas de filmagens de estúdio, captando pela primeira vez com intimidade todo o processo de criação de Elton John, o álbum “Who Believes In Angels?”, parceria do artista com Brandi Carlile, foi lançado nesta sexta-feira (4).

Editado via Island EMI Records, o aclamado álbum de estúdio colaborativo já está disponível para pré-venda na UMusic Store.



O trabalho chega uma semana depois que Elton e Brandi apresentaram pela primeira vez várias faixas ao vivo no The London Palladium.



O show, que recebeu várias críticas cinco estrelas, será transmitido por ITV1, ITVX, STV e STV Player no sábado (19) de abril, e pela CBS no domingo, 6 de abril.

Uma das canções estreadas ao vivo foi a faixa foco do álbum, “Little Richard's Bible”. Uma reflexão sobre a jornada da lenda do rock and roll, de escandaloso astro gay a cantor de gospel cristão e depois voltando a ser astro gay do rock and roll.



A música tem piano frenético, riff de metais explosivo e linha de baixo inspirada na clássica banda de glam rock britânica T. Rex; “Little Richard's Bible” é a chave de um álbum extraordinário.

“Toquei ‘Little Richard's Bible’ acompanhado apenas por Chad Smith tocando o chimbal. Depois, Andrew colocou a banda para tocar. Quando a ouvi, pensei: ‘Deus Todo-Poderoso, isso é incrível!’. O gelo derreteu. Foi um grande avanço: tinha muita energia, e era exatamente a energia que eu queria. De repente, pensei: ‘Sim, esse álbum vai ser ótimo’”, diz Elton.

Who Believes In Angels?”, álbum colaborativo de Elton John e Brandi Carlile

Sobre o álbum

O conceito de “Who Believes In Angels?” foi desenvolvido por amigos próximos e colaboradores regulares de Elton John: a superstar americana Brandi Carlile, vencedora de onze prêmios GRAMMY®, e o produtor e compositor Andrew Watt, também vencedor de vários prêmios GRAMMY®.



Eles se propuseram a criar um álbum de estúdio genuinamente colaborativo entre Elton e Brandi. O álbum mistura músicas de Elton e Brandi com Bernie Taupin, parceiro de longa data de Elton.



Brandi contribuiu com as letras, enquanto Andrew Watt atuou como produtor, compositor, mediador e condutor criativo.



Ao entrarem no Sunset Sound Studios, em Los Angeles, em outubro de 2023, com uma folha de papel totalmente em branco, eles saíram de suas zonas de conforto para escrever e gravar um álbum totalmente do zero em apenas 20 dias.



Foram apoiados por uma banda de músicos de primeira classe, composta por Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Pino Palladino (Nine Inch Nails, Gary Numan e David Gilmour) e Josh Klinghoffer (Pearl Jam, Beck).

“Who Believes In Angels? Stories From The Edge Of Creation” é uma série de filmes de 30 minutos que traduz o brilho criativo e o talento irrefreável de todos os músicos que trabalharam no disco.



Câmeras estáticas posicionadas pelo estúdio captaram milhares de horas de imagens brutas e documentaram toda a criação do álbum.



Proporcionando aos fãs uma visão inédita e extremamente honesta do processo criativo emocionalmente turbulento: colapsos, descobertas, lágrimas, folhas de letras rasgadas e tudo mais.



“Stories From The Edge Of Creation” marca a primeira vez que Elton permitiu que câmeras filmassem suas sessões de composição e gravação durante a criação de um álbum. Os fãs poderão assistir ao curta-metragem neste sábado, 5 de abril, às 16h (horário de Brasília), com estreia no YouTube aqui .

Os resultados dessa fricção criativa são impressionantes, e o escopo caleidoscópico de “Who Believes In Angels?” é comparado a alguns dos melhores trabalhos de Elton.



As baladas convivem com o rock cru; as canções pop e a Americana em tons country roçam ombros com a psicodelia carregada de sintetizadores. É um álbum tão inesperado quanto triunfante. Elton parece totalmente revitalizado.



Brandi soa como uma cantora e compositora no auge absoluto de seu talento, sua voz se encaixa com a de Elton como uma mão em uma luva.



As músicas produzidas conseguem, de alguma forma, ser inequivocamente trabalhos de Elton John e de Brandi Carlile, ao mesmo tempo em que soam diferentes de qualquer álbum que ambos tenham feito antes.

