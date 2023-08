Elton John é levado às pressas para hospital após queda em casa, diz jornal

A- A+

O cantor Elton John foi levado às pressas para o hospital, na noite deste domingo (27), depois de sofrer uma queda em sua casa, em Nice, no sul da França. A informação é do jornal "The Sun".

De acordo com o tabloide, o astro da música, de 76 anos, deu entrada num departamento ortopédico do centro hospitalar Princess Grace, em Mônaco. Ele recebeu tratamento para os ferimentos, que, ainda segundo o "The Sun", não eram considerados graves.

O jornal afirma que Elton John sofreu a queda enquanto passava férias com o marido, David Furnish, e os dois filhos do casal na Riviera Francesa. Um representante do cantor disse ao "MailOnline" que ele passou a noite no hospital, recebeu alta nesta manhã e já retornou para a residência.

"Podemos confirmar que, após um deslize ontem em sua casa no sul da França, Elton visitou o hospital local como medida de precaução. Após os exames, ele recebeu alta esta manhã e agora está de volta em casa e com boa saúde", disse o representante.

Aos 76 anos de idade e 54 de carreira fonográfica, o cantor e compositor inglês fez em julho, na Tele 2 Arena, em Estocolmo, na Suécia, o que prometeu ser seu o último show de sua turnê de despedida dos palcos, a Farewell Yellow Brick Road, que começou em 2018.

Em 25 de julho, Elton fez seu último show no Reino Unido, no festival de Glastonbury (onde nunca tinha se apresentado antes) e, em maio, sua última apresentação nos Estados Unidos, no Dodger Stadium de Los Angeles, num evento grandioso que contou com as participações de Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile e que foi transmitido ao vivo pelo Disney+.

