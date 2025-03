A- A+

Música Elton John endossa campanha de Ed Sheeran de incentivo em educação musical no Reino Unido Coldplay, Harry Styles e mais artistas também apoiam o compositor em petição por financiamento musical em escolas

Um apelo do cantor e compositor Ed Sheeran para investimento em educação musical no Reino Unido ganhou reforço de peso no meio.

Elton John, Coldplay, Harry Styles, Annie Lennox e Stormzy estão entre os 500 signatários da indústria musical que apoiam a campanha do músico de Suffolk para que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, se comprometa a destinar £ 250 milhões (cerca de R$ 1,85 bilhão) de financiamento para educação musical em escolas.

Através de sua recém-lançada Fundação Ed Sheeran, o músico reivindica treinamento para professores de música, financiamento para locais e espaços de base, estágios em música e um currículo musical mais diversificado.

"Como indústria, trazemos £ 7,6 bilhões para a economia do Reino Unido, mas a próxima geração não está lá para assumir as rédeas. O ano passado foi o primeiro em mais de 20 anos sem um single ou álbum do Reino Unido no top 10 global nas paradas", escreveu Sheeran em uma carta destinada ao premiê.

O artista pede ao governo que crie uma força-tarefa para trabalhar em conjunto nessas questões e garantir que a educação musical permaneça no topo da agenda.

“A hora de agir é agora. As escolas estaduais — que educam 93% das crianças do país – tiveram uma redução de 21% na oferta musical", continua Sheeran, que pede que o valor seja investido neste trimestre "para reparar décadas de desmantelamento da música".

Segundo ele, "a música dentro e fora da escola deve ser para todos, não para alguns.”

Um relatório de 2025 da Music Mark, a associação do Reino Unido para educação musical, descobriu que o governo trabalhista havia herdado um déficit de £ 161,4 milhões em seu orçamento para garantir o futuro da educação musical nos próximos cinco anos.

Antes de vencer a eleição de 2024, Starmer — um ex-flautista infantil que falou sobre as alegrias de viajar com sua orquestra jovem — disse à Classic FM que ele queria reverter a "degradação das artes criativas e da música" nas escolas estaduais.

Os defensores das artes esperam que a tão esperada revisão curricular do Partido Trabalhista leve a um impulso para as artes e maior inclusão educacional, encerrando a lacuna de acesso entre escolas públicas e privadas, e entre áreas ricas e menos abastadas.

Apesar da divulgação de um plano nacional, em 2022, para educação musical, enfatizando o "poder da música para mudar vidas", os estudos de música nas escolas do Reino Unido estão em um nível historicamente baixo.

Sheeran já havia pedido financiamento público para música nas escolas em 2023.

Ele assinou uma carta de Andrew Lloyd Webber para Starmer e Rishi Sunak, pedindo financiamento para ampliar o trabalho da instituição de caridade de educação musical de Lloyd Webber, a Music in Secondary Schools Trust, que fornece instrumentos musicais gratuitos e aulas semanais de música em escolas carentes.

Em resposta à petição, um porta-voz do governo disse que “padrões altos e crescentes estão no cerne da missão deste governo de quebrar barreiras à oportunidade", frisando que estão comprometidos em garantir que arte, música e teatro não sejam mais privilégio de poucos privilegiados, com uma revisão de currículo e um novo centro nacional de educação musical e artística.

Ainda segundo ele, o programa de carreiras criativas do governo está sendo expandido para £ 3 milhões no próximo ano fiscal, "para ajudar a fornecer a ainda mais crianças em idade escolar informações, conselhos e orientação sobre rotas de carreira criativa.”

* com informações do The Guardian

