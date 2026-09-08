Imprensa internacional repercute show de Elton John no Rock in Rio
O show no Rock in Rio em 2026 marcou a terceira passagem do ídolo pelo festival
O retorno de Elton John ao Brasil pode entrar para a categoria de shows históricos do Rock in Rio. No último domingo, 7, o britânico subiu ao Palco Mundo e executou uma performance amplamente comentada pelos veículos nacionais, mas que também fez barulho fora do País.
O jornal australiano The Canberra Times destacou a performance do artista: "Elton John agita o Brasil com show repleto de nostalgia", anunciou texto com destaque ao setlist repleto de clássicos.
"Realizado em uma cidadela de neon reluzente nos arredores do Rio de Janeiro, é facilmente o evento musical global mais espetacular em qualquer ano fora do Glastonbury", diz trecho de uma matéria publicada no tradicional jornal britânico The Telegraph, cuja manchete, "Elton John marca a história do rock em um retorno inesquecível ao Rio", celebra sua passagem pela Cidade Maravilhosa.
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A performance também teve espaço na revista Rolling Stone O veículo destacou uma música em específico: "Ouça Elton John desenterrar o clássico dos anos 60 Skyline Pigeon no Rock in Rio".
Sobre o mesmo tópico, o site Consequence of Sound também relembrou a canção, com a manchete: "Elton John manteve viva uma tradição de 30 anos em apresentações no Rock in Rio com uma música que é ‘popular apenas no Brasil’".
O show de Elton John no Rock in Rio em 2026 marcou a terceira passagem do ídolo pelo festival. Com muitos hits e nostalgia, a apresentação tem sido comentada e elogiada nas redes sociais.